營養師點名「茶葉蛋含糖高」 醫公開打臉他悄刪文遭酸：當沒事

家醫科醫師表示茶葉蛋滷汁中的糖分不足以影響健康，反而是外食族方便取得的優質蛋白來源。（示意圖，資料照）

一名營養師日前在社群平台Threads以「你以為無糖其實糖超多的食物」發文，依序列出滷雞爪、茶葉蛋、全麥吐司、即溶豆漿粉、水果乾、無糖蘇打餅乾、即溶麥片、沙拉醬以及甜辣醬等9種食物；隨即遭到一名家醫科醫師公開反駁，表示茶葉蛋滷汁中的糖分不足以影響健康，反而是外食族方便取得的優質蛋白來源，隨著事件延燒，營養師也悄悄刪除貼文。

茶葉蛋含糖高？ 醫反駁：不足以影響健康

家醫科醫師在原貼文留言表示，「我必須幫茶葉蛋講個話」，指出滷汁中的糖分根本不足以影響健康，對外食族而言，反而是取得蛋白質相對便利的選項。

營養師刪文遭質疑：裝沒事？

隨著爭議擴大，營養師也刪除原始貼文，卻未進行勘誤或說明，引發網友質疑，該家醫科醫師也發文表示「直接刪文是什麼操作，營養師團隊要出來正面回應一下嗎？不是刪了就當沒事欸。」

不少網友也留言表示，「之前減脂期每天吃8顆茶葉蛋連續2個月，也還是順利減脂維持肌肉」「身為減40公斤的人，覺得醫師是對的」，也有網友直言，「這東西不該用誇飾法寫文，他就好好寫以為無糖其實有含糖不就好了」。

