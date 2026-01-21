營養師點名「6種健康食物」其實超不健康，還會變胖！ 植物奶、全穀餅乾上榜

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「健康飲食」沒有絕對標準，會因個人健康狀況、飲食需求與生活型態而有所不同。不過，營養師一致認為，有一件事幾乎人人都會踩雷——被包裝上的健康行銷詞誤導。走進超市，許多食品標示著「全穀」「植物性」「對心臟有益」，看起來很加分，但實際翻到營養標示與成分表，內容卻可能讓人一愣。營養師Angel Luk指出，不少被認為健康的食品，其實屬於高度加工食品，若長期、頻繁食用，反而容易讓糖、油與鈉的攝取量超標。

標榜健康不等於真的健康 6種沒那麼健康的「健康食物」

Angel Luk提及，像是早餐穀片、植物性飲品等，常被貼上健康標籤，但實際上可能添加了不少糖、油脂或食品添加物。行銷詞彙不等於營養價值，真正該看的，是成分表與營養標示。

以下就是在臨床與諮詢中，最常提醒民眾留意的6種「看似健康，其實要小心」的食物。

1、 調味植物奶

杏仁奶、燕麥奶、腰果奶等植物奶，並非每一款都健康。不少「原味」植物奶，其實仍添加糖、植物油與穩定劑，而且糖常排在成分表前幾位。建議選擇：無糖版本、有強化鈣與維生素D的產品。

2、無糖汽水（代糖汽水）

雖然不含熱量與糖，但研究發現，零卡汽水可能干擾大腦對甜味的判斷，反而增加對高糖食物的渴望。這類飲料可作為「戒含糖飲料的過渡選項」，但不建議長期依賴。

3、格蘭諾拉與早餐穀片

被視為「健康早餐代表」的格蘭諾拉，實際上常含有大量添加糖與油脂。即使標示「天然」、「全穀」，一小碗的糖分也可能不低。

4、植物肉替代品

植物肉並不等於健康食品。部分市售產品的飽和脂肪、鈉含量偏高，甚至還會額外加糖。建議這類產品適合偶爾食用，而非天天替代原型食物。

5、市售現成果昔

雖然原料來自水果與蔬菜，但加工後往往纖維不足、糖分集中。一瓶現成果昔的熱量與糖分，有時接近一餐，卻缺乏飽足感。

6、全穀餅乾、蔬菜脆片

「全穀」「蔬菜」聽起來很健康，但實際成分可能仍以精製澱粉、油與鹽為主，蔬菜含量只是點綴。

想吃得健康 4個實用建議

Angel Luk提醒，飲食不需要被貼上「好」或「壞」的標籤，重點是整體平衡與長期習慣。

．少看行銷詞，多看成分表

．成分越簡單越好，糖排前幾名要特別注意

．優先選擇原型、少加工食物

．不用追求完美，健康飲食也包含「吃得開心」

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

