營養師「台北早餐」口袋名單曝 饕客秒收：每間都吃爆

台灣早餐選擇多元，營養師高敏敏近日在社群平台分享個人早餐口袋名單，點名多家北台灣經典老店，從排隊名店阜杭豆漿，到陳記香菇肉粥、以馬內利鮮魚湯、青島豆漿店、津津豆漿店、麥而美、三條路油飯及廖家牛肉麵等，還推薦必點品項，引發不少饕客關注與熱烈討論。

高敏敏於臉書點名多家她私心推薦的經典早餐店，包括新北板橋的「陳記香菇肉粥」主打香菇肉粥與紅燒肉；台北市中正區的排隊名店「阜杭豆漿」，推薦燒餅夾蛋與豆漿；同樣位於中正區的還有「以馬內利鮮魚湯」及「青島豆漿店」，分別以鮮魚湯與韭菜盒子受到不少饕客喜愛。

此外，高敏敏也提到，大同區的「津津豆漿店」可選擇蘿蔔糕、飯糰；松山區「秦小姐豆漿店」的蛋餅、燒餅相當受歡迎；萬華區「麥而美」的蛋餅與玉米濃湯，以及「三條路油飯」販售的油飯、滷肉飯，都是不少人的早餐回憶；最後她也推薦大安區老字號「廖家牛肉麵」，牛肉麵搭配海帶、豆乾同樣值得一試。

貼文讓一票網友流口水，當中不少人也推薦口袋名單，「五湖豆漿的飯糰和燒餅油條也很讚」、「看到阜杭我就先跪了，排到懷疑人生，但還是會再去」、「麥而美是那種，長大了還會回去吃的店 ，很溫暖」、「天啊！這幾家都超好吃」、「津津豆漿的飯糰我可以連吃3天，都不會膩」、「青島豆漿真的要早去，不然熱門品項會賣完」、「已存！接下來的任務就是一間一間吃完 」、「根本是台北早餐地圖」。

