營養師：早晚一杯奶加鈣增骨力
根據國民健康署國民營養健康狀況調查2017年至2020年，國人鈣質攝取普遍不足，僅1-3歲族群達到建議量，其他年齡層攝取量約為需要量一半。綜觀歷年調查結果，鈣質是國人攝取嚴重不足的必需營養素之一。營養師建議民眾每日早晚一杯奶約240CC。
成大醫院營養部黃薇營養師說明，鈣是人體內含量最多的巨量礦物質營養素，99%存在骨骼及牙齒中，幫助維持骨骼強健；剩餘1%分布於軟體組織與體液中，控制肌肉收縮、神經訊息傳導、細胞內訊息傳遞與荷爾蒙分泌等重要功能。
長期鈣質攝取不足，會造成多方面健康影響。對於生長中青少年，可能無法達到巔峰骨量，提高未來骨骼疾病風險；中高齡者則容易因骨質流失，增加骨質疏鬆與骨折的風險。此外，鈣質攝取不足時，骨骼中的鈣會被釋放至血液，以維持血鈣恆定，而進一步加速骨質流失。鈣質不足也可能造成肌肉痙攣、四肢麻木，甚至影響心律，不容忽視。
衛生福利部膳食營養素參考攝取量建議，青少年每日鈣攝取為1200毫克，成人、老年人與孕婦則每日建議攝取量為1000毫克。日常飲食中，容易取得的高鈣來源為乳製品，例如鮮奶、優格與起司，都是方便且吸收率佳的選擇。豆類製品如小方豆乾、凍豆腐，在製作過程中使用鈣凝固劑，也能提供良好的鈣質來源。另外，常見的黑芝麻、小魚乾、芥藍菜等，都是高鈣的食物。
黃薇營養師提醒，適度日曬和維生素D攝取，可增加鈣吸收；負重運動有助將鈣質有效存入骨骼中；也要避免過量咖啡因、酒精與高鹽飲食。
