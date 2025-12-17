營養師「6大健康熱飲」清單曝！出門、居家全攻略

生活中心／王靖慈報導

最近天氣轉冷，不少民眾也會忍不住想來杯熱飲暖身。不過國民健康署近日在社群發文提醒民眾，冬天常見的飲品、手搖飲雖然暖手又暖心，卻往往暗藏大量精製糖，長期飲用恐增加身體負擔，因此國民健康署營養師也分享比較健康的飲品清單，貼心整理出了「6大健康熱飲」，讓民眾在寒冬中喝得溫暖又安心。





營養師推薦的熱飲。（圖／翻攝自「食在好健康」臉書粉專）





國民健康署經營的臉書粉專「食在好健康」在13日發文指出，許多人在寒冷天氣特別偏好甜熱飲，但這類飲品常為了提升口感，額外加入不少「精製糖」，民眾有可能在無形中增加熱量攝取。因此營養師建議，若是在便利商店或早餐店購買熱飲，可優先選擇較單純、少加工的品項。營養師首推「無糖豆漿」，不僅容易取得，還能補充植物性蛋白質，且不含精製糖，是冬天暖身又無負擔的好選擇；其次是「熱鮮奶」，民眾如在超商購買可用微波加熱飲用，不僅香濃又符合「每日早晚一杯奶」的健康原則；若想要變換口味，也可選擇「無糖鮮奶茶」，切記重點在於指定無糖並使用鮮奶，避免奶精與多餘糖分。

沖泡無糖茶葉或茶包喝起來0熱量沒負擔。（圖／民視新聞）





另外，若是民眾想在家自行準備熱飲，營養師也提供多種健康替代方案，包括「沖泡無糖茶葉或茶包」，喝起來0熱量，幸福又健康；以及民眾可以根據手邊的器材選擇「咖啡豆或濾掛咖啡」兩種方式；最後還有充滿療癒感的「花草茶包」也是不錯的選擇，能讓民眾一邊喝、一邊感受花草散發出的天然香氣。





國民健康署營養師推薦「6大健康熱飲」：

1.無糖豆漿

2.熱鮮奶

3.無糖鮮奶茶

4.沖泡無糖茶葉或茶包

5.咖啡豆或濾掛咖啡

6.花草茶包









