營養性神經病變 B12蔬食者常規補充

如果你是吃全素的，那可能要注意了，每一餐的飲食是否有達到均衡的標準非常重要，尤其是B群，純素食者比較難攝取到，而營養師也說，B12的攝取量，13歲以上是每天2.4微克，因為B12只出現在蛋奶肉類，所以建議額外用保健品補充。如果長期缺乏這些特定營養素，可能就會造成神經受損，也就是營養性神經病變，醫師也用一個70歲爺爺的例子來示範，我們就來看看，他發生了什麼事。

台北慈院耳鼻喉科醫師 陳繼仁：「70歲的老伯伯，他其實已經有頭暈，視力模糊的症狀，已經有超過半年了，前前後後去過急診，去過神經科，甚至去中醫科 去調身體，但是症狀都沒有改善。」

長時間不舒服，讓醫生描述的患者，生活品質大打折扣，甚至連焦慮也找上門，還好後來檢查有發現，是缺乏營養造成的神經病變。台北慈院耳鼻喉科醫師 陳繼仁：「因為營養不足，而造成神經的調節出了問題，就叫做營養性的神經病變，營養性神經病變最常出現的例子，就是維生素B群的攝取不足。」

台北榮總營養師 舒宜芳：「B群裡面包括像，B1 B2 B6 B12，它都跟神經的，髓鞘的合成有關係。」

缺發特定營養素，而造成神經受損，像是純素食、胃切除、酗酒、年長或糖尿病患者，這些都是高風險族群。因為維生素B12只出現在肉奶蛋類製品，營養師建議吃全素的民眾，可以額外補充B群的攝取。台北榮總營養師 舒宜芳：「如果這個(B12缺乏)比較嚴重，就會造成有點類似像失智症，或者是阿茲海默症之類的情況，如果是這樣的缺乏，在臨床上醫生可能就會給予，像藥物的補充，B12的一些補充 或者B群的補充，病人就可以在滿短的時間之內，症狀就改善。」

均衡飲食才是阻止營養性神經病變的關鍵，醫師也提供自我檢測小撇步，只要發現有手腳麻木、容易嘴破或沒有舌苔，常常頭暈無力，都是要注意的警訊。

