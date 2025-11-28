營養美味、口感豐富！南瓜高麗菜肉絲粥

南瓜高麗菜肉絲粥

我們家裡有人很愛吃粥，有了鑄鐵鍋之後，這是第一次用它煮粥，我覺得蠻好用的，煮出來的口感不錯，最近南瓜盛產，好吃又新鮮，可以很豪邁的加入大量南瓜，煮成黃澄澄的南瓜粥。

食材

南瓜, 430g

豬肉絲, 120g

高麗菜, 360g

水, 1500C.C.

白飯, 4碗

料理步驟





步驟 1：我先用電子鍋把白飯煮好，然後把飯和開水一起放入鑄鐵鍋，開中火，一邊煮一邊攪拌，它會看起來愈來愈稠。





步驟 2：南瓜不去皮，切塊去籽洗乾淨後就可以用了，煮滾後把南瓜放進去，改為小火，一邊煮一邊慢慢攪拌。



步驟 3：煮到南瓜感覺有點變軟後，就把高麗菜片放入。





步驟 4：慢慢的把高麗菜壓進去米湯裡煮。





步驟 5：高麗菜會出水變軟，這時就很容易攪拌了。





步驟 6：接著把豬肉絲放進去。





步驟 7：豬肉一定要煮到完全熟透才能吃，煮好豬肉後，這時的粥也差不多完成了，喜歡湯汁少一點的話就多煮一些時間收汁，最後加入適量鹽巴調整成自己喜歡的鹹度，也可以加點白胡椒哦。





步驟 8：加點蔥花一起吃，顏色看起來很漂亮，健康又美味。





步驟 9：鍋子裡沒有太多的殘留鍋巴或是焦底，真的是很棒，鑄鐵鍋不可以用金屬湯匙去刮，最好用木匙或是竹匙，以免在攪拌的過程中刮傷鍋子，用耐熱刮刀也可以。

小撇步

＊南瓜皮很營養，洗乾淨就直接下鍋，不喜歡的話可以去皮。

＊煮粥過程需經常攪動，以免焦底。

