營養美味、自然鮮甜！南瓜海鮮蒸蛋
南瓜海鮮蒸蛋_電鍋料理 [18食堂]
南瓜含有豐富的營養，在國際上更被視為極佳的保健食材。蒸過的南瓜有著自然的甜，蒸蛋有著蛤蜊天然的鮮。不須任何調味，用電鍋蒸出營養！蒸出美味♪★
食材
有機南瓜(小型), 1顆(500g)
雞蛋, 2顆
白蝦(可省略), 6隻
蛤蜊湯汁
大文蛤, 6顆
薑片, 1片
米酒, 1小匙
水, 200ml
料理步驟
步驟 1：備好所有食材。南瓜先用軟刷將外皮刷乾淨。蛤蜊吐好沙並刷淨外殼。蝦子去頭去殼去腸泥，兩隻保留蝦尾(裝飾用)，其餘切碎，備用。(透抽碎蒸過易出水，省略較易成功)
步驟 2：取一小鍋煮[蛤蜊湯汁]，先倒進水、薑片和米酒，待水滾再放進蛤蜊，蛤蜊略開口即撈出，留兩顆裝飾，其餘蛤蜊肉挖出並切碎，湯汁則放涼備用。(蛤蜊略開口約2-3分鐘)
步驟 3：接著，先將南瓜對切半(皮很硬要小心切)，再用湯匙刮除瓜囊裡的籽和表面粗纖維，底部略切平(好直立即可)，備用。(底部勿切太多，過薄，蛋汁易滲出)
步驟 4：取一電鍋，(外鍋)先倒進1米杯水量，放上蒸架，擺進深盤，放上南瓜，覆蓋耐熱錫箔紙(預防水蒸氣滴落)，蒸約17-20分鐘。開關跳起，倒除瓜內殘留水份，稍放涼5分鐘。
步驟 5：另取一碗，先打散蛋液，再慢慢倒進已放涼的[蛤蜊湯汁]中拌勻，並再用篩網過濾蛋汁2次，去除雜質與雞蛋繫帶。(蒸蛋滑嫩秘訣，此步驟不可省)
步驟 6：將(步驟5)完成的蛋汁緩緩倒進南瓜中，海鮮碎肉也輕輕加進，只裝8-9分滿高度，勿過多，避免蒸煮時蛋汁溢出。蛋汁表面如有小氣泡則用湯匙撈除，錫箔紙蓋上即可入鍋蒸。
步驟 7：(外鍋)加進2米杯水量，鍋邊插上一根不鏽鋼筷子留縫隙，降低電鍋高溫。蓋上鍋蓋，按下開關蒸約25-30分鐘。(南瓜皮的厚度會影響蒸蛋的完成時間，輕晃蒸蛋不搖晃即完成，請依實際情況，調整蒸煮時間)
步驟 8：開關跳起時，側掀錫箔紙，小心水滴滑進，擺上裝飾用的海鮮(蛤蜊、蝦子)，蓋回錫箔紙進行最後蒸煮。(外鍋)倒進2刻度米杯溫水量，蒸約3分鐘，蛤蜊全開口即可。
步驟 9：完成囉～南瓜自然的甜，海鮮自然的鮮，美味極了！
小撇步
1.用的是10人份電鍋，有機南瓜個頭小，對切可擺進。
2.雞蛋：水：大蛤蜊=1顆：100ml：3顆，換成中小蛤蜊，顆數要增加。
3.蛋汁中的海鮮碎，需考慮蒸過再出水情況，純蛤蜊湯汁較易成功。
4.多出的蛋液，可用耐熱陶皿盛裝，蓋上錫箔紙一同蒸。
5.南瓜剛蒸起，稍放涼再加蛋汁，避免蛋汁結塊。
6.蛤蜊須新鮮，敲聲響亮清脆是新鮮，敲聲悶悶空洞是壞掉。
7.鍋邊插筷子，留縫隙降低高溫，蒸蛋滑嫩而細緻。
