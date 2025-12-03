營養美味！蒜苗培根高麗菜

蒜苗培根高麗菜

炒高麗菜是很家常又普通的菜色,但卻差點讓我放棄鍋鏟、遠離廚房,因為每次炒每次失敗要嘛炒太久,爛了沒口感要嘛沒炒熟,口感是有了啦,但害我鬧胃疼,嚴重時還要吃顆胃藥緩解一下怎麼都炒不出清脆的樣貌與口感,大大打擊了煮婦的信心經過一連串的實驗,發現炒青菜火要大、鍋要熱,菜放下去有"滋滋"聲最好,小小心得與大家分享,希望大家都能炒出一盤滿意的高麗菜唷!!

食材

高麗菜, 1/4顆

蒜苗, 1支

培根, 隨喜

蒜, 2瓣

鹽巴, 適量

料理步驟





步驟 1：高麗菜洗淨切小塊,培根切小塊,蒜拍碎,蒜苗切片





步驟 2：鍋內放點油,爆香培根





步驟 3：煎到培根有些焦黃,再放蒜苗與蒜爆香





步驟 4：接著放高麗菜下鍋拌炒(過程都不加水喔,菜本身會出水),最後調味即可

