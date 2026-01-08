燦坤會員特典5折起 大同3C祭6折絕殺技

年關將近，不少家庭須要汰換家中大小家電，業者趁勢推出絕殺優惠。燦坤會員特典全館指定商品5折起，消費還有機會把iPhone 17 Pro Max 256GB帶回家，刷台新燦坤聯名卡單筆分期可享現折千元好康；大同3C黃金酬賓月家電最低下殺6折；傑昇通信iPhone 17 Pro Max直接折價2,910元，三星Galaxy A17只要5千元上下就能輕鬆購得。

燦坤3C自1月9日至1月19日舉行年度大促「因為有你才有光」會員特典，全館指定商品最低5折促銷，購物滿額再享「閃亮好禮送送送」滿額禮，包含限量iPhone 17 Pro Max 256GB-藏藍色、輝葉追夢椅-石墨烯全面升級、HITACHI 33L日製烘焙微波爐3選1。針對Surpass會員，祭出滿額最高再送1萬燦坤K幣的專屬禮遇。

若是搭配銀行回饋還能賺更多，像是持台新銀行燦坤聯名卡單筆分期刷滿3萬6,000元，可分3、6、8期0利率，還可現折1,400元；單筆不分期刷滿1萬1,000元，送550元銀行現折APP專屬券+燦坤平日消費回饋「1%燦坤K幣」，或週六日回饋「2%燦坤K幣」。

會員特典期間，使用玉山銀行信用卡單筆分期達15萬元，並至活動登錄頁完成登錄，燦坤會員獨享最高3,100燦坤K幣；設定玉山銀行Unicard百大指定消費，最高加碼3.5%好康，歸戶月最高能拿5,000點。

大同3C即日起至1月31日展開黃金酬賓月，購物不限金額送馬年限定紅包袋；會員消費滿萬元週週抽大同棒球寶寶。全館單筆買滿2萬5千元以上，可擇一帶走微電腦氣炸烤箱25L、變頻蒸氣洗脫烘滾筒洗衣機、變頻下冷凍雙門玻璃冰箱326L等大禮。

於大同3C門市選購國際品牌商品，單筆滿5,000元以上抽家電；冰箱、洗衣機、液晶、季節家電、生活小家電等狂降6折起。4月30日前購買大同指定空調，送微電腦電子鍋、智慧溫控熱水瓶、DC扇等小家電多選一。

傑昇通信即日起到1月11日策畫「新年開局換新機」限時快閃，果粉最愛的iPhone 17 Pro Max折價2,910元，只要4萬1,990元即可入手。預算有限的民眾也能以5千出頭的驚喜價，購入三星Galaxy A17手機；而OPPO Reno14最低更殺至6.7折破盤價。

此外，Galaxy S25+ 12GB/256GB空機最低僅須2萬3,290元，消費者將能大省1萬1,610元，買就送價值3,900元的Google AI Pro擴充功能和2TB雲端空間6個月，回原廠登錄還能抽Samsung Wallet悠遊卡加值金8,888元

