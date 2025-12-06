燦坤歲末暖心感謝祭 滿額抽亞洲不限航點機票 市值6萬元
燦坤3C家電推出「歲末暖心感謝祭」，同時祭出多檔「品牌交心日」限定活動，包含「燦坤x msi寵粉交心日」、「燦坤x dyson交心日」、「燦坤洗碗機交心日」。即日起，只要於燦坤全館消費指定商品滿5000元，消費前須綁定「TK3C 燦坤」APP，即享抽獎機會乙次，有機會抽中市值6萬元的「亞洲不限航點機票」乙名。此外，12月13日、14日在燦坤新竹店盛大舉辦第4屆「風城耶誕 燦亮幸福竹光」耶誕市集活動，讓消費者感受滿滿耶誕氛圍。
為滿足年終企業尾牙採買旺季與民眾年末家電汰舊換新需求，即日起至12月14日，燦坤攜手msi推出「燦坤Ｘmsi寵粉交心日」，單筆消費累計滿5000元以上就抽msi Prestige AI＋Evo AI筆電（市值2萬9900元）與msi Claw電競掌機（市值1萬4900元）各1名； Windows 10停止支援，資安風險遽增，筆電升級Windows 11刻不容緩，「燦坤Ｘmsi寵粉交心日」也推出舊換新升級方案，只要憑Windows 10舊機來更換Windows 11機種，最高現折1萬元（以原會員價計算）。
12月6日至12月14日，燦坤攜手dyson推出「燦坤Ｘdyson交心日」，同時祭出多款吸塵器、空氣清淨機、吹風機，指定商品享驚爆價6折起，消費滿額再送萬元好禮，以及購買指定清淨機，持燦坤寵物會員卡，最高可現折1000元。此外，燦坤12月6日至15日期間，推出「洗碗機交心日」，洗碗機最低6折起，買指定商品最高送8000元。
即日起至12月18日燦坤3C家電推出的「歲末暖心感謝祭」祭出超值獨家現折3重奏，第1重：指定品牌商品享會員促銷價全館5折起；第2重：指定單品最高再現折2400元（會員促銷價單品滿額獨家現折優惠＋刷台新燦坤聯名卡再享獨家現折回饋）；第3重：補助最高6,000元（買指定環保產品週末點數10倍送最高回饋1000元＋政府節能補助最高5000元，即貨物稅減免2000元＋汰舊換新補助3000元）。
在眾多好康中，還有更強的優惠，即日起至2026年1月8日期間，持燦坤寵物會員卡購買寵物價商品，憑寵物價發票即可參加抽獎，有機會抽中市值2萬4999元的Rokid Glasses帶顯示AI智慧眼鏡乙支，不含配鏡（抽1名，消費前須綁定「TK3C 燦坤」APP，並於2026年1月15日前配送）。
對於有選擇困難狀況者，燦坤公布年度熱銷 TOP 10 排行榜，提供企業尾牙和送禮參考：
TOP 1：Apple Watch S11 GPS 46mm曜石黑鋁／黑運動錶帶-S／M（原價13,900元）享限時特惠價13,205元。
TOP 2 ：Samsung Galaxy S25 Ultra12G／256G鈦空藍／鈦灰／鈦銀／鈦黑（原價43,900元）享限時特惠價33,490元（買就送好禮）。
TOP 3： Acer 14吋Swift Lite OLED AI筆電（銀，原價25,900元）享限時特惠價2萬4900元。
TOP 4：Panasonic 610公升四門變頻玻璃冰箱（墨岩黑，原價4萬8300元）享限時特惠價4萬3470元。
TOP 5：SONY 65型4K智慧連網顯示器享限時特惠價3萬4900元。
TOP 6：dyson V12s Submarine乾濕全能洗地吸塵器享限時特惠價1萬9900元（買就送總市值4980元的收納架＋洗地滾筒）。
TOP 7：dJI Osmo Pocket 3 手機雲台相機-全能套裝享限時特惠價2萬1900元。
TOP 8：ASUS Wi-Fi 7 雙頻路由器 RT-BE3600S（原價2999元）享限時特惠價2699元。
TOP 9：象印黑厚釜微電腦電子鍋 NL-EAF10／18（6人份，原價6,990元）享限時特惠價5490元；（10人份，原價7490元）享限時特惠價5990元。
TOP 10：Xbox 無線控制器-磨砂黑＋USB-C 纜線（原價1890元）享加價購1390元。
