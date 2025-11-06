燦坤結盟萊爾富 會員生態圈延伸至超商通路

（中央社記者何秀玲台北6日電）萊爾富加入燦坤WanDau生態圈，燦坤董事長林技典表示，選擇萊爾富，是因看好其門市拓點區域，符合燦坤生態圈布局，加上萊爾富目標預計擴增至2000家門市；未來燦坤不排除打造「小萊爾富」概念店，販售其零售商品，萊爾富店內也將有機會買到燦坤部分3C商品。

林技典今天出席3C家電特別規劃的「什麼都想要」會員特典活動記者會。他表示，燦坤3C家電2022年推出「燦坤WanDau生態圈」（發音「溫叨」，取自台語「我家」之意），希望打造居家生活的多元服務與品牌資源的新商業模式，今天宣布超商品牌萊爾富加入燦坤生態圈，並由萊爾富公關長彭傳璋代表進行簽署合作儀式。

林技典說，目前萊爾富有1700多家門市，部分門市開在工業區、偏鄉區域，這與燦坤生態圈布局想法不謀而合，也能補足燦坤沒開到的區域；未來燦坤不排除將部分3C商品上架萊爾富門市，燦坤也可能打造「小萊爾富」，希望能販售萊爾富的零售商品。

他指出，燦坤3C商品今年9月上架萊爾富線上會員APP，可連結燦坤線上購物隱形賣場，並享有會員專屬折扣，希望能將彼此會員互導，擴大會員價值。（編輯：楊蘭軒）1141106