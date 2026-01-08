燦坤這支iPhone限時降1萬、夯品5折起！傑昇iPhone 17 Pro Max折2910元

記者李鴻典／台北報導

將2026定調為「奮起」年，燦坤3C家電今（8）天在燦坤內湖總部舉行年度大促「因為有你才有光」會員特典記者會，宣布系列優惠活動開跑；1月9日至1月19日期間，祭出全館指定商品享最低5折起，滿額再享「閃亮好禮送送送」滿額禮，有機會將限量的iPhone 17 Pro Max 256GB藏藍色、輝葉追夢椅石墨烯全面升級、HITACHI 33L 日製烘焙微波爐等人氣好禮三選一帶回家，燦坤也獨家獻禮Surpass會員，祭出消費滿額最高再送10,000 燦坤 K 幣的專屬禮遇。

燦坤3C家電「因為有你才有光」會員特典活動開跑。（圖／品牌業者提供）

燦坤會員特典期間消費滿1,201元起(消費排除Apple、小米、dyson全系列、Switch 2主機、Rokid智慧眼鏡)，還可獲得抽獎機會乙次(可累計)；一連11天，將天天送出1名幸運會員可獲得50,520燦坤K幣(取及諧音「我永遠愛你」)。

此外，到燦坤門市使用燦坤K幣還有更聰明的購物選擇，像是使用1燦坤K幣，可直接折抵1元消費，結帳時使用100燦坤K幣折抵，還可獲得抽獎機會乙次，就有機會將市值近萬元、新上市的平板新品acer lconia Tab A14-11MN Wi-Fi 6G/128G乙台帶回家，每多折抵50燦坤K幣，可再多1次抽獎機會。

燦坤會員特典1月9日開跑，多款電暖器商品享限時會員促銷價。（圖／品牌業者提供）

特典期間，於門市消費滿333元(含)，於結帳時出示綁定燦坤「TK3C」APP或使用33燦坤K幣換購，即可享燦坤磁吸光明燈乙個(隨機出貨不挑款，每卡限兌一份，限量4,000份)；另外，持燦坤寵物會員卡購買寵物價商品，還享有燦坤超強寵物價最低46折起，憑消費全館寵物價商品發票，不限金額單張發票消費可抽乙次，還有機會抽中市值23,900元的LG AeroCatTower智慧寵物照護空氣清淨機乙台(抽1名)。

Windows 10停更、記憶體價格風暴，把握燦坤會員特典3C電腦週邊聰明即刻入手，燦坤獨家指定款AI PC享30天尊榮體驗。（圖／品牌業者提供）

燦坤會員特典自1月9日至1月19日，祭出購買iPhone Air 1TB(原價50,900元) 享限時會員促銷價39,999元，最高直降逾萬元，限量10台，要買要快！還有銷量最搶手的iPhone 17 Pro Max (原價44,900元)也享限時會員促銷價43,135元起，限量300台，買再送市值1,290元的保護貼；購買iPad Pro 11吋 M5 (原價32,900元)則享限時會員促銷價31,127元起，符合教育價資格再減3,500元，限量100台，買就送市值980元的保護殼；另外，買AirPods Pro 3(原價7,490元) 享限時會員促銷價7,190元，買再送市值899元的3入充電線。

Apple全系列享最高舊換新加碼10%，拿指定商品到燦坤門市換新價，最高可現省70,620元，如高階的 MacBook Pro 16吋系列。

燦坤會員特典買Apple產品到燦坤，指定商品最高省逾萬元，燦坤獨家舊換新價iPhone Air最高直降逾萬元。（圖／品牌業者提供）

2026新年開局，正是告別舊手機的好時機，傑昇通信特別策劃「新年開局換新機」的限時快閃活動，響應全民新年換機潮； 8日起至11日止，，包含果粉最愛的iPhone 17 Pro Max直接折2,910元，預算有限的朋友也能以五千出頭的驚喜價帶走三星Galaxy A17，甚至連OPPO Reno14都下殺67折。

傑昇通信iPhone 17 Pro Max現折近三千。（圖／品牌業者提供）

年初通常是年度換機需求最高的旺季，傑昇通信建議果粉看準型號後別再猶豫，現在正是將手中的舊iPhone升級至最新的iPhone 17系列好時機。針對廣大的果粉，大受好評的iPhone 17 Pro Max（256GB）價格急落，活動期間現折2,910元，只要41,990元即可入手；如果追求的是極致的儲存空間，買iPhone 17（512GB）更便宜，最低只要34,790元。

顏質控最愛的OPPO Reno14，主打強化AI人像攝影技術與質感外型，還內建6,000mAh的怪獸級電量，支援80W SuperVOOC超級閃充技術，短時間就能快速補滿電力，購買12GB/512GB容量，傑昇通信同享67折，只要11,900元；同場加映大電量蔡司拍照神機vivo V60，搭載5,000萬蔡司超級長焦鏡頭及10倍長焦舞台人像，無論是拍演唱會或聚餐人像都清晰無比，現在購買12GB/256GB容量，傑昇通信限時66折，狠減6,200元，優惠價11,790元。

傑昇通信新年開局換新機快閃活動機型。（圖／品牌業者提供）

效能與省電兼具的旗艦神機Galaxy S25+，具備頂規的手機螢幕、三鏡頭影像旗艦系統，以及目前市場表現前段班的Galaxy AI服務，現在買12GB/256GB容量直接省11,610元，最低空機價23,290元；買就送價值3,900元的Google AI Pro擴充功能與2TB雲端空間6個月，回原廠登錄還能抽Samsung Wallet悠遊卡加值金8,888元。

如果預算只有5千元左右，也能體驗具備AI智慧功能的Galaxy A17，主鏡頭加入OIS光學防手震，整合熱門的Gemini智慧助理應用，讓入門手機也能擁有出色的操作體驗，至傑昇通信門市購買6GB/128GB容量僅需5,000出頭；最廣受大眾歡迎的Galaxy A56，活動期間購機更是低至58折，換算下來等於定價再享7,200元折扣，免萬元就能買到。

傑昇快閃：三星AI神機Galaxy A56下殺58折。（圖／品牌業者提供）

