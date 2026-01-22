燦星旅遊攜手台鋼雄鷹 首度開箱「皇鷹學院」

▲燦星旅遊攜手台鋼雄鷹首度開箱「皇鷹學院」，呼應年度口號「做伙拚」，春訓賞鷹團1/26限量啟售。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】台鋼集團持續深耕運動產業，斥資3億元打造的職業運動訓練基地「皇鷹學院」於1月10日正式啟用，象徵台灣職業運動訓練硬體邁入全新里程碑。為呼應台鋼雄鷹2026年度口號「做伙拚」，台鋼集團旗下燦星旅遊整合集團資源，攜手台鋼雄鷹職業棒球隊及「球場好朋友」漢堡王，推出首創球迷參訪行程【台鋼雄鷹春訓賞鷹團】，邀請球迷從觀眾席走進訓練場，近距離感受職業球隊春訓備戰的每一個細節。

此次活動為「皇鷹學院」首度對外開放參訪，不僅揭開這座極具神秘色彩的職業訓練基地面紗，也象徵球迷支持形式的全新進化。燦星旅遊透過旅遊專業結合運動IP，打造沉浸式運動觀光體驗，讓球迷在春訓期間親身感受職業球隊從體能、戰術到日常訓練的真實樣貌，實踐與球隊「做伙拚」的精神。

「皇鷹學院」為台鋼雄鷹（棒球）、台鋼獵鷹（籃球）與台鋼天鷹（排球）三支職業球隊的共同訓練基地，也是台灣少見整合式職業運動園區。台鋼集團會長謝裕民於落成典禮中表示，基地的啟用象徵台鋼集團長期深耕在地、投入運動產業的決心，未來將持續引進運動科學與運動醫學資源，協助球員在健康前提下發揮最佳表現，為城市爭光。

燦星旅遊產品處副總經理陳雅萍表示，團隊過去一年深耕日本滑雪等專業運動旅遊市場，今年起將進一步運用集團「生活運動休閒生態圈」的整合優勢，打破產業界線，深化運動與旅遊的結合。她指出，春訓賞鷹團只是起點，未來將持續針對棒球、籃球、排球等項目，規劃更多元且更具深度的運動觀光產品，以旅遊專業服務球迷，成為連結場邊熱情與訓練基地的重要橋梁。

配合春訓啟動，本次行程規劃專人分組導覽，帶領球迷參觀皇鷹學院標準棒球場、室內打擊區，以及水療池、防護空間與交誼廳等內部公共設施，並安排雄鷹球員親臨現場舉辦簽名會，讓球迷近距離感受春訓現場的熱血氛圍。每位參加者還可獲得限量「2026春訓金標紀念球」，兼具紀念與收藏價值；活動當日亦由漢堡王提供華堡（牛）或國王大雞堡（原味）二選一能量餐，為球迷補充應援體力。

為回饋長期支持台鋼雄鷹的粉絲，燦星旅遊特別針對「2025年鷹國會員」推出加碼福利，成功報名者將有機會抽中「雄鷹巴士」搭乘資格，限額60名，體驗球星等級的專屬交通服務。主辦單位提醒，報名時填寫的聯絡電話須與鷹國會員資料一致，將進行資格比對，以確保會員權益。

【台鋼雄鷹春訓賞鷹團】每人售價1,399元，每梯次限量100名，將於2026年1月26日（一）中午12時於燦星旅遊官網正式啟售。本次報名採「一單一人」制，以利保險作業與資格審核。燦星旅遊表示，未來將持續開發結合運動IP與集團品牌的深度旅遊商品，落實台鋼集團在地深耕與健康生活的企業願景。