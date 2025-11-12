燦笑女特助15萬交保！ 卓榮泰怒批法院輕放：重挫打詐士氣





涉嫌跨國詐騙與洗錢案的柬埔寨「太子集團控股（Prince Group Holdings）」，台北地方檢察署於4日查扣該集團在台資產高達新台幣45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名相關被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中擔任總經理特助的劉女以15萬元交保，且其在離去時露出燦笑，引發輿論譁然。對此，行政院長卓榮泰昨（11）日強硬表示，法院僅以數萬元讓涉案人士交保，對前線執法人員而言是沉重的打擊。

立法院11日進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇聚焦詐騙議題，指出跨國「太子集團」涉嫌洗錢數百億元，在台不法所得高達45億元。上週涉案人員陸續遭羈押，但其中一名特助以15萬元交保後，竟神情輕鬆、當場開懷燦笑，引發社會譁然。王鴻薇質疑，如此輕判恐難服眾，並詢問行政院長卓榮泰「這樣一個跨國詐騙集團，光在台灣不法所得超過45億元，但是交保卻少少的15萬元，部長你看到這畫面是否震怒？」

▼國民黨立委王鴻薇表示，太子集團跨國詐騙案，一名特助以15萬元交保後，竟神情輕鬆、當場開懷燦笑，引發社會譁然。（圖／翻攝《國會頻道》的YouTube頻道）

卓榮泰回應表示，這樣的交保結果對第一線檢調人員士氣造成極大打擊，「很不容易發現一個詐團，把首腦、相關人員逮捕到案，結果卻幾萬元交保，這不僅是國人觀感不好，對這些執法人員士氣是極大的打擊」。他強調，「詐騙要有效防詐，行政與司法必須同步執行。」

王鴻薇對卓榮泰的答覆表示肯定，「連院長都看不下去」，並強調雖然司法應維持獨立，但不能脫離社會期待與政府打詐決心，呼籲司法機關正視國人對詐騙案的高度關注。

▼卓榮泰痛批這樣的交保結果對第一線檢調人員士氣造成極大打擊。（圖／翻攝《國會頻道》的YouTube頻道）

影片時間：2025/11/11 16：03分

（封面圖／東森新聞）

