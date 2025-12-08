燦耀金春年度金箔收藏作 七彩鳳凰展翼登場
[NOWnews今日新聞] 由古至今，鳳凰始終被視為開啟新氣象的祥瑞象徵，《漢書》中的「鳳凰來儀」寓意豐收與良善循環，承載著滿滿祝福。作為百鳥之王，鳳凰具備仁、義、禮、智、信五德，象徵和諧安定與福運降臨，因此在迎接新歲之際，「鳳來儀」更被視為一年最吉利的兆頭。黑松公司攜手金門酒廠也以此寓意為靈感，將鳳凰的吉祥之勢化為產品設計主軸，以「鳳翔萬里」推出年度賀歲高粱《燦耀金春鳳凰版》，透過七彩鳳羽與金箔酒體等工藝細節，將祈福、納財與新歲祝願凝聚於這款年度限定之作。
燦耀金春金門高粱酒(鳳凰版)，瓶身設計運用獨特的七彩工藝來生動演繹祥瑞之姿的七彩鳳羽展翼，更挾著金箔入酒的富貴納財吉祥之意，期能讓消費者帶來積極的延展能量、聚財招寶之力與祈願祝福之心，在新歲之際一馬當先奪得好運兆，運勢如鳳高飛、八方招財。
燦耀金春金門高粱酒系列自上市以來，皆是以年度一期一會的節奏與酒友、藏家們相見歡，每年所推出的限定、限量款總是帶來高度的矚目亮點，瓶身及禮盒設計帶入吉祥喜氣，當年度限量發售的珍稀性，讓燦耀金春系列打造出金高酒系中的獨特識別酒款，每年的特定款總是帶著令人驚豔的設計與具高度收藏價值的金箔酒體現身，深受消費者的青睞之外，也預期將再度引發酒界市場的搶購、爭收風潮。
「燦耀金春金門高粱酒（鳳凰版）」外瓶身以七彩鳳凰設計，內則以別具尊榮感的金箔入酒，內外色彩交疊出富貴且雅緻的視覺質感；瓶中那細雪般的金箔，於酒液中緩緩流轉，襯映著鳳凰羽翼上灑落的光芒，金箔伴舞著鳳凰，更增添了鳳凰的祥瑞姿態與金箔的富貴層次。金箔，帶給人們的感受是尊貴、雍容與神聖的象徵，同時也帶來聚財、納福、招寶的吉祥寓意，而「燦耀金春金門高粱酒（鳳凰版）」正是凝聚了金箔富貴與鳳凰雅韻於一體，充分展現年度鉅作所獨具獨備的祥瑞意涵，在酒體的設計上也正與產品意象相互呼應著，入口展現的風味香韻層次，果香、花香與穀香，猶如七彩鳳羽般的彩豔斑斕，相融交織出細緻而立體的香氣輪廓；口感柔中帶剛，順口卻不失力度，尾韻的香與麴香於口中緩緩延展、明亮綿長，如同瑞光灑落般的內斂優雅。酒體與金箔交會出的光影流動，更讓整體的飲用體驗增添獨特尊貴感，燦耀金春（鳳凰版）所融合出的品飲與工藝高度，及其獨有的典藏價值，堆疊出可啜飲、可收藏、更是滿載著將富貴寓意盡收於內的喜慶獨特贈禮。
燦耀金春系列以「年度唯一、當年限定」的形式構築鮮明的登場脈絡：前兩年度以金龍獻珠象徵氣勢昂揚、權力、智慧與幸運，今年限定款的鳳凰版則承接祥瑞之勢翱翔現身，代表著美麗、吉祥及重生，龍、鳳兩款相互呼應形成了系列中「龍啟盛光、鳳續祥韻」的龍鳳呈祥寓意。鳳凰版以七彩鳳羽堆疊出細膩層次，亮金描邊與瓶中的金箔光影映襯，整體呈現出的是兼具工藝深度與藝術品格的視覺張力。作為年度限量新品，它不僅具備收藏價值，也適合陳列擺放，除了展現獨到的設計美學，更增添也營造了新歲時節的喜慶祥福氛圍。在這時近年終饋禮之際，更能表達祝福、感謝與內含著送禮者慧心獨具品味的贈禮首選。
「燦耀金春金門高粱酒（鳳凰版）」以文化寓意、金箔入酒與瓶身工藝細節共同打造出獨具辨識度的年度限定款，自 12/10 起於黑松酒覓酒類專賣店及全台各地區酒類專賣店陸續開賣；全台7-ELEVEN及全家便利商店開始預購，建議售價 2,580 元（實際價格、庫存及販售方式請依各通路公告為準）。重視質感的你、工藝追求的你、或是期待藉象徵意涵來迎接新歲際的你，燦耀金春金門高粱酒（鳳凰版）絕對是你最值得搶先入手的收藏及年終饋禮的不二之選。
金酒歲末年終好康大放送！凡購買「燦耀金春金門高粱酒（鳳凰版）」, 每盒將搭贈「104年0.3L千日醇」乙瓶, 歲末年初之際, 讓你有得收藏還能好好的犒賞自己小酌一番。
