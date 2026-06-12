燻蒸消毒全不合格！日本拒買這國明星芒果 4800萬商機秒蒸發

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政治中心／綜合報導

印度芒果外銷驚傳危機！日本官方因查獲印方植物檢疫設施有重大缺陷，宣布暫停進口本季新鮮芒果，導致高達154萬美元出口商機蒸發。鄰國尼泊爾隨後也以農藥殘留超標及檢疫設備不足為由，實施嚴格進口限制。（示意圖／PIXABAY）

印度芒果外銷今年連環爆雷！先是日本官方在3月查出印方的植物檢疫處理設施有重大技術缺陷，緊急宣布暫停進口本季所有新鮮印度芒果。緊接著鄰國尼泊爾也補上一刀，以農藥殘留超標及邊境檢疫設備不足為由，對印度芒果實施嚴格進口限制。兩大買家接連抵制，重創印度芒果的外銷市場，不僅直接蒸發當季高達154萬美元（約新台幣4866萬元）的對日出口商機，更讓印度的水果貿易陷入空前危機。

根據《印度時報》（Times Of India）報導，日本植物檢疫官員前往印度視察時，抓包當地的植物處理設施存在嚴重漏洞，包含燻蒸與各項消毒程序完全不符合日方規定，因而決定祭出鐵腕，暫停進口本季新鮮芒果。這項禁令一出，等於直接封殺了阿爾方索芒果（Alphonso）、凱薩芒果（Kesar）、朗格拉芒果（langra）和班加納帕利芒果（Banganapalli）等多款在印度引以為傲的明星品種。

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其中，古吉拉特邦（Gujarat）盛產的凱薩芒果受創最深。在2025至2026年產季中，凱薩芒果對日出口額高達近20萬美元（約新台幣632萬元），幾乎砍斷了對日總出口額的半壁江山。反觀印度芒果的前5大出口國如美國、阿拉伯聯合大公國等，目前雖維持正常，但日本的無預警封殺已讓印度果農與貿易商欲哭無淚。

雪上加霜的是，尼泊爾隨後也大動作跟進限制措施。尼泊爾當局坦言，近期多份報告指出進口芒果的農藥殘留量高得嚇人，加上馬德西省（Madhesh）等邊境檢查站缺乏足夠的檢疫設施，為了國民健康只能痛下殺手限制進口。

面對全面封殺，尼泊爾Janakpurdham水果蔬菜貿易商協會秘書長普爾貝（Bhuvaneshwar Purbe）跳出來警告，此舉恐導致當地市場芒果供需失衡、價格全面暴漲。目前加德滿都（Kathmandu）的芒果每公斤已喊到100至150尼泊爾盧比（約新台幣21至31.5元），貿易商呼籲政府應盡快提升檢疫設備，用安全檢查取代全面禁止，否則最後受害的還是面臨高物價的無辜消費者。

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