爆下車潮？創黨元老朱蕙蓉怒轟民眾黨「雙標」 宣布退黨

原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的發言人李友宜，30日上午宣布退出民眾黨，引發支持者譁然；同樣也與民眾黨中央委員蔡壁如關係姣好的民眾黨創黨黨員、網紅「大媽老司機」朱蕙蓉，同樣也在30日上午宣布退黨，「從此海闊天空，只支持值得支持的」。

被視為「蔡派」的李有宜30日上午於臉書發文表示，「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期！」

由於李有宜原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉，但民眾黨主席黃國昌同時派「金門小姐姐」周曉芸擔任其服務處三重蘆洲區主任，日前還掛上合照看板，造成民眾黨在該區出現「雙姝對決」，因此引發外界猜想與內鬥有關。

隨後，「大媽老司機」朱蕙蓉同樣也分享李有宜退黨文章，並同樣宣布「親愛的支持網友們與民眾黨黨員們、以及不支持討厭大媽的網友們：即日起大媽我朱蕙蓉退出民眾黨。從此海闊天空，只支持值得支持的」。

朱蕙蓉為民眾黨創黨黨員之一，黨員編號列為004，與蔡壁如關係要好；但民眾黨前黨主席柯文哲2024年發生京華城、政治獻金案時，因朱被捲入柯2020年為「屯田計畫」設立「眾城公司」涉當人頭等爭議，所以於政論節目談及檢方問話內容，結果遭檢舉傷害民眾黨，而朱蕙蓉當時被要求到中評會說明時，就曾喊出擬自行退黨。

