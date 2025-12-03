爆不倫醜聞8個月…永野芽郁要復出了！新作搭坂口健太郎師弟「知情人曝內幕」

永野芽郁官宣Netflix新作，搭檔是劈腿對象坂口健太郎的師弟木戶大聖。翻攝自IG



日本26歲女星永野芽郁今年4月被爆介入已婚演員田中圭婚姻的不倫風波，形象瞬間重挫，原本手握的10多項廣告代言全數被撤換；9月又被日媒指介入男星坂口健太郎及他的髮妝師女友形成三角戀，再度衝擊演藝事業。不倫醜聞連環爆，NHK原定明年由她主演的大河劇緊急換角，許多影視工作全面停擺，讓她目前淡出螢光幕已近8個月，不過，永野芽郁即將藉由Netflix新作復出了。

Netflix今（12/3）日公布，永野芽郁將主演原創電影《我那瘋狂的女性主義女友》（暫譯），該片改編自韓國小說，被視為《我的野蠻女友》的女性主義版本。

廣告 廣告

根據《女性自身》報導，Netflix早在永野芽郁爆發醜聞前便向她提出演出邀約，後續計畫更是不畏非議照常推進；為了以全新面貌回歸，她更親自剪去招牌長髮，以俐落造型示人。此外，有消息人士透露，該作品的男主角確定由28歲的新生代演員木戶大聖擔綱。

木戶大聖曾演出《初戀》當中佐藤健的少年時代，最巧合的是，他和永野芽郁緋聞對象田中圭，以及同樣被爆劈腿醜聞的坂口健太郎都同屬於Tristone Entertainment。據傳，Tristone Entertainment公司內部氣氛為此相當緊張，擔心作品宣傳期間可能再度引發話題聯想。

木戶大聖（右）曾出演《初戀》佐藤健的少年時代。資料照

更多太報報導

高國豪合約年又爆爭議 收「停賽處分」！私約二嫂事件始末一次看

男不滿女友被性騷！南下尋仇「砍死河智媛老闆」被依傷害致死起訴

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生