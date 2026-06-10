爆世紀合體！五月天找SUPER JUNIOR D&E當嘉賓 相信音樂說話了

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[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

五月天將從下個月3日至12日間，在台北大巨蛋舉行7場「《5525+2 回到那一天》25周年巡迴演唱會，今（10）日一早傳出他們將邀來SUPER JUNIOR D&E擔任嘉賓之一，對此，五月天所屬的相信音樂回應了。

SUPER JUNIOR D&E傳出將擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓之一。（圖／記者朱瑪琳攝）

SUPER JUNIOR D&E由SUPER JUNIOR成員東海、銀赫組成，日前出席美妝品牌活動時，被拱在大巨蛋開唱，他們先是驚呼，接著表示：「上次在那邊開演唱會，真的很棒，希望D&E有機會在大巨蛋開唱。」

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而今天稍早就傳出SUPER JUNIOR D&E，將擔任下個月五月天大巨蛋演唱會嘉賓之一，讓粉絲興奮不已。針對此消息，五月天所屬的相信音樂回應：「我們會邀請意想不到的嘉賓，敬請期待！」

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