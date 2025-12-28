爆中共介選打造韓流 韓國瑜轟綠：抹紅轉移執政不利

立法院長韓國瑜今（28日）發表201字聲明。

日媒《讀賣新聞》、本刊近日先後報導，中共解放軍戰略支援部隊創造「韓流」，試圖操控2018年高雄市長選舉內幕，對此，立法院長韓國瑜今（28日）發表201字聲明，嚴陣駁斥相關指控，直指此抹紅、抹黑、抹臭的做法既廉價又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法。

韓國瑜在臉書發文指出，從王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，自己根本完全不認識，倘若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？

他進一步表示，選前繪聲又繪影，選後證字假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡。台灣的民主是人民一票一票親自投出來的決定，2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志？太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主。

文末，韓國瑜強調，為政者，民為貴、社稷次之，君為輕，「順序千萬別顛倒。」

