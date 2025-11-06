爆中國人在韓活摘器官！96萬網紅遭調查慘了

▲ 在日本網路活躍、在YouTube上有96萬訂閱的韓國YouTuber「韓国人先生デボちゃん」（大寶醬），因發布有關中國人在韓國摘器官等虛假消息，遭韓國警方調查。（圖/翻攝自韓国人先生デボちゃん）

[NOWnews今日新聞] 韓國近年反中聲浪升高，一名多在日本網路活動、在YouTube有96萬訂閱的韓國網紅驚爆，有中國人在韓國活摘器官，韓國境內還發現多具殘缺不全的屍體。不過，韓國警方5日表示，首爾地方警察廳網路調查小組已經對該名YouTuber展開調查。

據日文版《中央日報》報導，韓國國家警察廳5日發布新聞稿稱，首爾地方警察廳網路調查小組已經採取措施，對一名在日本網路社群散佈假訊息的YouTuber展開調查。

調查對象是一名在日本網路活躍、在YouTube上有96萬訂閱的韓國YouTuber「韓国人先生デボちゃん」（大寶醬）。他在上月22日發布影片，稱近期「中國人非法入境韓國，在韓國謀殺、活摘器官、販賣器官」的問題十分嚴重。

他還在影片發布未經證實的虛假資訊，包括聲稱「韓國已經發現37具僅剩下半身的屍體、僅私人調查的案件就有150起」。

韓國警察廳指出，大寶醬的行為構成嚴重犯罪，將在核實事實後，依據法律採取行動。警方目前正在核實該YouTuber的國籍和下落，並考慮援引《電信基本法》對其違法行為進行處罰。

警方認定他的影片煽動公眾焦慮，引發社會動盪，對韓國國際形象造成負面影響，損害國家利益，可能對外國遊客和在韓投資產生不利影響。

大寶醬的影片引發許多網友熱議，驚呼「不敢去韓國」。在韓國警方行動後，大寶醬已經刪除具有爭議性的影片，包括批評韓國總統李在明的發言。

大寶醬在最新發布的影片中證實，將前往韓國接受警方調查，往後會更小心發言、用字遣詞也會更加小心。他也強調，自己不是要散佈假訊息或傷害韓國形象，而是要證明開放中國公民免簽入境韓國後，治安變差、犯罪率升高的問題。

他也堅稱自己說的都是真的，「我不是有給大家看證據 ？」但有韓媒指出，他所謂的證據只是某個自稱檢察官的網友說法。

