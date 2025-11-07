爆乳助理劉純妤交保！網憶陳梅慧：1個為打詐而死、1個詐完沒事開心回家

記者林盈君／綜合報導

近日，北檢偵辦「太子集團」在台洗錢、線上博弈及詐騙案，其中，助理劉純妤5日以15萬元交保，但她交保後走出時，因一臉燦笑、加上爆乳裝扮，引發輿論爭議，也引起社會觀感不佳，認為既已涉重罪，卻毫無悔意的態度。而5日當天，正好是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，她直到過世前，都還在跟詐騙集團作戰，如今網友將2人對比，不禁感嘆「一個為了打詐而死，一個詐完照樣沒事開心回家，這就是台灣的打詐決心和成果」。

陳志的中國籍親信李添、在台聘請的爆乳助理劉純妤，以15萬交保。（圖／翻攝畫面）

據了解，檢調偵辦「太子集團」案，共拘提24被告到案，其中，高層幹部「操盤手」王昱棠、人資長辜淑雯等5人，都被法院裁定收押禁見，其餘人分別以3萬至100萬元不等金額交保。而「太子集團」案件曝光後，民眾才得知，這個龐大的「詐騙帝國」在台灣僅是冰山一角，其聚點分布全球多個國家，多少無辜百姓的血汗錢被騙光，成為他們手中的豪車與豪宅。

已故金融犯罪調查師陳梅慧。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

助理劉純妤交保時，因外型與身材穿著引發關注，但她僅僅是「太子集團」中，一個無關緊要的小角色，背後不知還有多少人未到案。網友們回想到犯罪調查師陳梅慧，紛紛感嘆「現在的台灣到底怎麼了？面對詐騙，好人無法笑著走到最後，壞人卻能笑著交保離開」、「認真幫警方查案的人，結果卻遭橫死高速公路上」、「一個為了打詐而死，一個詐完照樣沒事開心回家，這就是台灣的打詐決心和成果」。

太子集團「爆乳助理」劉純妤15萬交保, 最後笑著離開引發外界熱議。（圖／翻攝畫面）

