「爆乳特助」高中嫩照曝！男同學暗戀她 揭私下真面目：班上想交的朋友
社會中心／綜合報導
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，除了主嫌陳志目前仍在逃，檢調已拘提25名被告到案，其中「爆乳特助」劉純妤以15萬交保後，笑著離開引發外界熱議。有網友今（6日）社群公布劉純妤的高中嫩照，竟有昔日班上男同學自曝當時曾經喜歡她，並揭其私下真面目：「班上會想交朋友的人。」
有網友今在Threads公布「爆乳特助」劉純妤的高中嫩照，並寫道：「笑口常開臭了嗎？！」畫面中，只見她面帶招牌微笑表情，自然地看向鏡頭，身上掛著「帽客純魚」的名牌，看來相當清純。
PO文一出，立刻有昔日班上男同學在底下留言感嘆：「我高中同學，唉。」接著並寫道：「她是我那時候的白月光。當時想過如果要選一個喜歡的女生，就是選她，直到畢業後，我也這麼覺得。 大家現在都在罵她，如果真的是詐騙從犯，那是應該的。但學生時代不是這樣，母校是升學的學校，縣市排行前幾，我們都還會自我吹噓前二三，她成績比我好，人緣也很好，也會玩社團，就是那種你印象裡面，班上會想交朋友的人。」
被問到劉純妤的上圍高中就這麼大嗎？男同學則回答：「我疑似、可能、或許記得前陣子有看到她懷孕了，就這樣快速滑過去所以不確定。」
根據劉純妤在LinkedIn上顯示經歷，2013年至2016年就讀紐西蘭奧克蘭理工大學，就讀期間曾在紐西蘭擔任店鋪經理，2017年至2018年還曾任職卡達航空空服員。
劉純妤自2018年6月起擔任天旭國際科技公司的CEO特助到現在，「通常遠距辦公向老闆報告日常工作，會替老闆做英文翻譯，也會隨對方出差，由於行業原因，我處理過許多特殊且新穎的任務」，此外，還負責管理和採購奢侈品，例如陳年烈酒、葡萄酒和藝術品等等。
