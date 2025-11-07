爆乳特助15萬交保 查無金流的柯文哲羈押一年 台灣真是詐騙天堂？

太子集團跨國詐騙洗錢案，美方扣押超過了140億美元，並起訴主謀陳志後通知台灣檢調單位，日前拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，並查扣超過45億元資產，其中一位「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後燦笑離開，引發外界嘩然；太子集團在台買了11戶豪宅和眾多超跑，洗了幾十億的黑錢，從金管會、放款銀行、到檢調單位多年來毫無所悉，而全世界痛恨的詐騙犯，區區15萬元就能笑著離開地檢署，也難怪民眾質疑民進黨政府根本就是無能、包庇，才讓詐騙如此猖獗。

另一方面，對比前台北市長柯文哲涉及京華城案，檢方以一張EXCEL表格推定為賄款，即使自始至終都查無金流，柯文哲卻被羈押1年，起訴後法院以7000萬元交保，兩相比較，讓胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，這群人在台灣詐騙45億元，最後15萬元交保，在台灣好好的讀書有什麼用，各式各樣詐騙集團發大財。

根據美方起訴資料，以陳志為首的太子集團在柬埔寨設立詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，2017年在台灣設立空殼公司，購買11戶豪宅與26輛超跑等方式洗錢，迄今年在台洗錢逾45億元。

然而從金管會到號稱打詐的數發部，甚至放貸銀行、建商等，對於一家國外到台灣設立的空殼公司，拿了30幾億元，買了天王周杰倫同棟的11戶豪宅，以及26輛超跑，難道對於該公司金流都不用審查？也不覺得奇怪？小老百姓借信貸買房，都被懷疑炒房，而影響銀行貸款成數，幾十萬的金流都要交代個一清二楚，然後幾十億元的黑錢卻可以隨意買房買車？也難怪外界認為民進黨對於處理詐騙根本就是無能，甚至包庇！

目前執法機關偵辦詐騙集團，只能逮到車手、提供帳戶者這種最下游的犯嫌，對詐騙集團根本毫髮無傷！直到美國扣了140億美元的資產並起訴主嫌陳志，台灣還是經美方通知，後知後覺才知道101大樓裡面藏了詐騙集團，和平大苑買了11戶，主嫌陳志等人多年來極樂台灣十幾次、包養酒店妹、結交藝人朋友，還出借2億元豪車參展，行徑一點都不低調，我們從金融單位到執法單位，卻完全毫無所悉？或是刻意裝聾作啞呢？

即使如此，現任民進黨秘書長徐國勇仍在節目上表示，全世界詐騙猖獗，台灣不是唯一一個，美國也有很多詐騙集團、日本也有很多詐騙集團，詐騙是全世界一種犯罪的現象，在犯罪學中，台灣並非犯罪率最高的一個國家。甚至提出在聯合國數據中，台灣的治安在亞洲贏過所有國家，只輸給新加坡，「因為新加坡有鞭刑並不人道，新加坡並不是自由民主國家，而是半自由、民主國家，如果到自由之家看看評比，新加坡的自由民主度遠遠落後台灣。」

面對詐騙集團來台如入無人之境，爆乳特助15萬元就能燦笑交保，檢調單位對於查無金流的柯文哲、硬要參選的立委林岱樺卻雷厲風行，甚至透過媒體放話抹黑；兩相對照，看到徐國勇的戰狼式的發言，充分展現賴清德總統的傲慢與剛愎，錯的永遠都是別人，即使大罷免大失敗也是總召柯建銘的一意孤行，賴政府永遠都不會錯！

