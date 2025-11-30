爆互毆女友毀形象！38歲男星淡演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝

娛樂中心／綜合報導

38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，近來轉行當房仲的林曜晟，同樣是邱澤、許瑋甯婚宴座上嘉賓，從曝光的畫面可以看到，林曜晟身穿黑色西裝外套露面，而身形對比以往圓潤一圈，明顯發福不少，不過整體狀態看起來還不錯，事後，他也在IG限時動態分享多則邱澤跟許瑋甯的婚禮影片。

事實上，林曜晟爆醜聞後，雖然生活低調，不過仍會在社群中分享近況，從他10月中發布的影片得知，他目前為新北國王球隊新一季的主持人，林曜晟感慨表示過去都是坐在台下當球迷，如今能加入球隊的行列，內心十分開心，雖然會害怕主持不好或是風格大家不喜歡，但林曜晟承諾會努力，希望能創造全新風格。

林曜晟現為新北國王球隊新賽季的主持人。（圖／翻攝自林曜晟IG）

