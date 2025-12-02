爆交往小8歲新歡！祈錦鈅發聲了 揭2人真實關係

祈錦鈅近日被週刊拍到與小8歲男星陳任佑互動親密。（圖／翻攝自祈錦鈅、陳任佑IG）





女星祈錦鈅上月25日證實與A先生於去年簽字離婚，如今恢復單身一年，今（2）日週刊爆出她與小8歲《原子少年》前成員陳任佑在街頭互動親密，疑似交往新歡，對此，《EBC東森娛樂》求證祈錦鈅本人，她則否認與對方交往。

根據《CTWANT》報導，錦鈅9月被直擊現身台北市大安區某餐酒館演出，全程由小8歲的陳任佑陪伴，直到隔日凌晨2點半2人才離開，一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，絲毫不避人耳目。

對此，祈錦鈅則澄清表示：「我身邊一直都很多好朋友，大家喜歡玩在一起，所以任佑在認識之後也是快速和大家打成一片」，強調雙方只是很好的朋友關係，至於當天被週刊拍到，她則解釋：「那天我喝多了高跟鞋太高，他很貼心主動幫我拿包包借我扶著。」

廣告 廣告

由於陳任佑先前曾遭受抹黑，祈錦鈅也心疼對方遭遇，「我剛認識他的時候其實是在寫歌的時候，他因為一直苦受冤屈打擊精神上沒有辦法走出來已經骨瘦如柴，現在都瘦脫相不成人形，但還是保持著健身跟寫歌的習慣，讓我們大家很心疼。後來聊了我們的境遇，都是遭人陷害，所以惺惺相惜 ，變得很好。」

而祈錦鈅先前宣布與前夫A先生離婚時就曾透露，目前將重心完全放在生活、事業、孩子的成長教育上，「戀情部分我覺得大家都還年輕，所有人都該值得幸福，我也想好好對待自己」。至於前夫看見報導的反應，她則笑說，「他還沒看到吧，我們的感情還是不靠法律，只是從兩個大家庭變成兩個人」，不希望被過度關注。



【更多東森娛樂報導】

●祈錦鈅苦撐一年認婚變 鬆口「終將沒有彼此」

●祈錦鈅認了簽字離婚！鬆口斷開前夫原因：把自由還給他

●袁惟仁緊急送醫！「疑病情惡化」前妻陸元琪11字回應

