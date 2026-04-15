爆交往柯震東！舒華8個月前鬆口「感情真實狀態」片段遭挖引熱議

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娛樂中心／蔡佩伶報導

舒華遭爆熱戀柯震東。（圖／翻攝自IG）

遠赴韓國發展多年的舒華，現今為人氣女團「i-dle」成員，吸引眾多粉絲喜愛。舒華今（15日）遭爆與柯震東交往一年，雙方關係已進展到見家長，引發外界熱議，然而，舒華8個月前在節目中曾談及感情狀態，當時她才自爆是「母胎單身」片段也遭挖出。

舒華近幾年在演藝圈繳出漂亮成績單，除了主持節目外，今年還獻出個人首部電影作品，擔任導演阮鳳儀新作《幸福快樂的日子》女主角，私下感情狀態同樣受到關注的她，去年（2025）7月錄製節目時，才透露自己是「母胎單身」，因此無法登上戀愛實境秀《換乘戀愛》，還開玩笑表示如果在室內拍攝，自己會有興趣。

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當時舒華的言論也被外界認為還尚未有戀愛經驗，沒想到事隔8個月，舒華遭《鏡週刊》報導秘戀柯震東，感情相當穩定，不過對於戀情傳聞，柯震東經紀人表示「公司沒聽說」，因此無法回應莫名的消息，而舒華則尚未做出回應。

舒華在節目中自爆自己「母胎單身」至今從未談過戀愛。（圖／翻攝自YouTube-때때때 TTT頻道）

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