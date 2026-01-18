爆伊朗「準備攻擊美軍基地」！川普警告：將以極其強大武力回擊

政治中心／綜合報導曾經預言前台北市長柯文哲"沒有總統命"，而引發廣大討論的命理師周映君，最近再點民眾黨主席黃國昌，並從面相角度分析，認為「不具將星相」，恐怕選不上新北市長。巧合的是，黃國昌的研究室，恰巧和三位已通過縣市長初選的民進黨立委都在中興大樓11樓，這裡也被稱為另類的風水寶地。立法院有113名立委，每個人都有專屬研究室，分散在三棟建築，但一直有風水之說。民視記者林彥君：「2026地方選舉，民進黨的人選已經陸續底定了，但是外界也發現，像是陳亭妃賴瑞隆以及王美惠，就在同一層樓的辦公室，也就是立法院中興大樓的11樓，另外像是民眾黨主席黃國昌，他也在同一層辦公室，因此這裡也被外界說，是另類的風水寶地。」可容納84位立法委員的中興大樓，被視為風水寶地。（圖／民視新聞）可容納84位立法委員的中興大樓，被視為風水寶地，可不是風穴來風。因為過去包許淑華、周春米、高虹安、以及蔣萬安，2022年當選後，他們的辦公室成了其他委員眼中的大熱門。台南市長參選人（民）陳亭妃：「真的嗎這麼剛好，也很謝謝，如果這是風水寶地的話，那就很謝謝這個風水寶地了。」2026台南市長選戰，民進黨確定推派陳亭妃，不過辦公室風水再旺，關鍵的恐怕還是在個人條件，因為有命理老師從面相分析，認為同樣坐鎮中興大樓11樓的民眾黨主席黃國昌，想選新北市長選運不樂觀。2026台南市長選戰，民進黨確定推派陳亭妃，辦公室也在風水寶地11樓。（圖／民視新聞）命理老師周映君：「沒辦法真的沒辦法，因為我第一點來看他的相，根本就不像一個掌控者有將星的相，如果在相上面來講，他就是不是好相啦，你不要跟他相處，你跟他相處，不管是當朋友還是仇人，你都是很可怕。」雖然命理老師不假思索的說，無法度，金價無法度！面對2026大選即將到來，各個參選人靠地方經營、靠端政策，風水命相也成討論話題。原文出處：曾預言柯文哲沒總統命！命理師曝黃國昌「沒將星相」選情不妙 更多民視新聞報導台灣模式獲美支持！台美關稅15%不疊加 賴總統曝全程緊盯「都沒睡覺」快闢謠！「台灣需投資美國5000億美元」是錯誤說法 中經院院長澄清了台美關稅拍板！工總肯定談判團隊努力 提「兩擔憂」籲政府留意

