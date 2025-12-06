爆住都中心明年度增35名員工「月領21萬」 許宇甄轟：拿來養綠營自己人？

國民黨立委許宇甄今天（6日）質疑，住都中心明年度僅新增35名員工，薪資支出卻暴衝至8929萬元，等於每人月領21萬。（資料照片／鄒保祥攝）

內政部日前宣布封鎖小紅書1年，國民黨立委許宇甄今天（6日）質疑，內政部眼裡只剩意識形態，只想著封鎖小紅書，對附屬單位住都中心人員的薪資亂象視若無睹。她指出，民國115年度住都中心正式員額僅比今年多35人，薪資支出卻暴衝新台幣8929萬元，換算下來新增人員的平均月薪高達21萬2000元，「難道這些錢都是用來養民進黨自己人，一毛都砍不得？」

許宇甄今天指出，住都中心正式員額從民國114年度的460人到民國115年度多了35人，但薪資支出卻暴衝至8929萬元，獎金增加2163萬元。換算下來，新增人員的平均月薪竟高達 21萬2000元，每年還可以領61萬獎金，加總後，年薪高達316萬元，比部長還高薪。

許宇甄續指，民國115年度新增的35名員工，包含17名資深規劃師、20名規劃師，凸顯此類高薪根本不是合理職務需求，而是荒謬的薪資堆疊。她質疑，難怪總統賴清德會說，台灣人有錢有閒，是因為民進黨用人給的薪水高到嚇死人，有錢的是你們的人。

許宇甄痛批，台灣7成受雇者月薪不到5萬元，住都中心卻新增員額卻能月領20多萬元的「天價待遇」。住都中心肩負的是全國人民的居住正義，在人民被低薪與高房價雙重壓力壓得喘不過氣的此刻，住都中心竟然用全民納稅錢替自己編列離譜高薪，這不只是給薪標準的顢頇錯誤，更是對公平正義的嚴重背棄。

許宇甄表示，住都中心既有員額的每月平均薪資已高達7萬4154元（不含加班費、績效、獎金等），是主計總處公布113年經常性薪資 4萬6450元的 1.6倍。新增的35人月薪卻暴衝到21萬以上，是國人平均薪資的4.5倍。住都中心115年度用人費用從民國114年度的 5億4448萬元，暴增至6億7450萬元，一年增加 1億3002萬元，但中央並未宣布115年度公教加薪，社宅興建也毫無明顯進度，反而持續延宕。

許宇甄指出，賴清德承諾的百萬社宅，其中要興建13萬戶社會住宅，如今連完整規劃都看不到。內政部長劉世芳甚至已經改口，要加碼包租代管與租金補貼，等於承認住都中心的興建任務嚴重落後。

許宇甄質疑，難道這35名月領21萬的新人一到位，社宅進度就能神奇追上？還是只是讓住都中心自己「先富起來」，難道這些錢都是用來養自己人，一毛都砍不得？



