爆供粿粿王子約會住處！胡釋安火大斥責：當時對婚外情毫不知情

胡釋安今針對爆出提供粿粿王子約會住處發聲。（圖／客家電視台提供）

前中信啦啦隊粿粿遭老公范姜彥豐指控婚內出軌，瞞著他和王子（邱勝翊）發生越矩的關係，目前夫妻倆將對簿公堂。怎料，今（13日）再度爆出雙方的共同好友胡釋安，竟幫忙提供粿粿和王子的約會住處，對此，他也發出聲明回應了。

針對《鏡週刊》報導，在粿粿與范姜彥豐協議分居後，提供粿粿住處，還能和王子安心約會一事。胡釋安13日透過律師聲明指出，在范姜彥豐知情的前提下，提供他和女友同居的地方，給粿粿作為暫時住處，強調自己當時僅知道雙方正處理婚姻問題，對於婚外情一事毫不知情。

廣告 廣告

胡釋安強調，他從未認同任何情感不忠行為，也無包庇或隱瞞任何人不當行為意圖，而是在事後透過范姜彥豐才得知粿粿出軌，在知情後也立刻請粿粿搬離，並停止任何協助。最後，胡釋安呼籲外界停止任何一切對他的不實臆測與報導。

胡釋安聲明全文：

對於近期部分媒體及網路針對本人涉及江瑋琳女士與范姜彥豐先生問婚姻之不實報導及臆測，已嚴重損害本人之名譽，特此發表嚴正聲明如下：

一、本人當時基於與友人江瑋琳女士的友情，在被告知其需要空間「處理離婚事宜並冷靜」，且其配偶范姜彥豐先生知情之前提下，經本人女友同意後，短暫提供本人與女友同住之居所作為江女士暫時住處。本人於提供協助時，僅知悉雙方正在處理婚姻問題，當時對於有關婚外情等毫不知情。

二、本人從未認同任何情感不忠行為，更無包庇或隱瞞任何人不當行為之意圖。本人是在事後經透過范姜彥豐才得知婚外情等，並在知悉後也已立即請其搬離並停止任何協助。

三、在此事件中，本人是在不知情下被牽連。對於外界無根據地指控本人「知情包庇」，除嚴重違反事實外也損害本人名譽。本人謹此聲明，請所有媒體、網路平台及網友停止對本人一切不實臆測、影射或渲染報導，並停止侵害本人名譽。之後如果再有媒體為本人任何捕風捉影之不實報導，本人都將蒐證並交由律師處理。

更多中時新聞網報導

東京聽奧》中華大團出征 許樂、林家文拚再奪牌

港型改設計 環團：難減誤闖

F4-1重啟巡演 朱孝天確定出局