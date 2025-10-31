爆便當花費近億元 花蓮縣政府喊「蒐證嚴辦」 胡仁順「要告就告我」：網友如被告來找我

花蓮縣 / 林彥廷 綜合報導

民進黨花蓮縣議員胡仁順昨（30）日發文指出，縣府花了災準金9166萬7040元在救災工作相關人員便當餐盒等。若算每個便當100元，共採購了91萬6670個便當，並質疑「為什麼會買到每天超過3萬2千個便當、花費近億元？」對此，縣府給出回應，並直言「對於蓄意造謠者，縣府將依法蒐證，依《災害防救法》及《社會秩序維護法》嚴辦」。而胡仁順則表示，「要告來告我。若有網友因這篇被告，請來找我。」

胡仁順昨日發文指出，「便當吃了近億元？！」10/22決標的緊急採購便當經費，9/23-10/7共15天是花了1560萬元，每天平均採購1萬400個便當，當時縣府表示這包括國軍、救災人員、災民、志工們，他覺得是合理的。

胡仁順表示，但現在看到的是，截至10/20共28天，縣府花了災準金9166萬7040元在救災工作相關人員便當餐盒等。若算每個便當100元，共採購了91萬6670個便當，每日平均超過3萬2千個便當。以目前縣府公布過的數據，連假時一餐2.5萬個是最多的，平日約8千個。在還有慈濟、多個義煮團的情況下，為什麼會買到每天超過3萬2千個便當、花費近億元？

對此，花蓮縣政府回應，針對網傳「縣府光復救災採購便當花費億元，難怪不讓義煮團進去」一事，花蓮縣政府嚴正駁斥，該說法與事實全不相符，縣府將蒐集相關證據，依法查處。說明如下：

花蓮縣政府表示，有關採購金額係屬「開口契約」，並非實際花費。開口契約乃依實際使用量「實支實付」，截至10月30日止，實際執行金額為4,092萬餘元，絕無所謂「便當花費近億元」情事。

縣府補充指出，救災期間每日由村鄰長及救災人員等基本需求約3,000個便當，災害初期更有大量志工湧入，尤其連假期間每日人數逾萬，整體救災期間累計服務人次估達40萬，各單位皆全力滿足災民、救災人員及志工的餐食需求。

針對外界傳言，縣府再次澄清，從未有任何阻擋義煮團進入災區之情事。縣府與多個義煮團體、義廚群組密切合作，攜手提供災民與救災人員熱食，共同守護第一線。

花蓮縣政府呼籲外界理性看待救災工作，勿以錯誤資訊製造社會混亂。面對網路不實訊息，請鄉親以縣府及中央官方發布資訊為準，切勿輕信或轉傳，以免誤導視聽、打擊第一線救災同仁士氣。對於蓄意造謠者，縣府將依法蒐證，依《災害防救法》第53條及《社會秩序維護法》第63條嚴辦，以正視聽、維護公信。

而胡仁順則表示，縣府給議員的數字，標題是「114年度災害準備金動支案件彙整表」，且「截至114年10月20日」。在便當這欄，就是寫著9166萬7040元，任誰看都會如此解讀。全表格列出的都是已執行或是發包金額，如果這行是匡列預算，本就應該特別註明，並加註使用狀況。

胡仁順提到，若真如縣府所澄清，今天的問題就是出在縣府做事極不精準、無法提供即時正確數字。「不用去告誰，要告來告我。若有網友因這篇被告，請來找我。對了，匡列9100萬的意思就是，買便當可以買到9100萬元。這種匡列法合理嗎？」

原始連結







