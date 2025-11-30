爆個資外流有內鬼 酷澎回應：台灣與韓國資料分開存

美商酷澎正陷入客戶資料外流的內部風暴中。 （翻攝自酷澎官網）

美商酷澎正陷入客戶資料外流的內部風暴中，酷澎指出，外洩資料不包含支付資訊、信用卡密碼及登入密碼，目前外流規模達3,370萬筆。至於外洩範圍是否包含台灣用戶，酷澎新聞稿以「沒有證據顯示酷澎台灣的消費者資料外洩」說明，看似留有解釋餘裕，本刊因而進一步詢問酷澎，得到的回應為「酷澎韓國與酷澎台灣的顧客資料，進行嚴格區隔儲存。」

由於酷澎一開始發現客戶個資外流時，向官方通報的外流數量為4,450個帳號外流，不過昨（29）日傳出的最新外流帳號數量為3,370萬個，外界推估，該數量應該已經包含了絕大多數的韓國會員。

根據外電報導，酷澎深陷的客戶資訊外流風暴，來自於內部員工外流所致，而非駭客入侵，而酷澎也已於於韓國首爾當地報案，不過由於該位員工為外籍人士且已離職，同時更已離開韓國，要辦理此案甚有難度。

酷澎說明，這次外流資訊包括姓名、電子郵件地址、收件地址、電話及部分購買紀錄等，至於付款資訊、信用卡號與登入資訊則未外流。

由於酷澎新聞稿中指稱「根據目前的調查結果，沒有證據顯示酷澎台灣的消費者資料外洩。」

需要持續關注的是，酷澎台灣儲存與保護客戶資料的方式，酷澎目前的回應是「酷澎韓國與酷澎台灣的顧客資料，進行嚴格區隔儲存。」

