爆偷吃已婚富商！Dora證實離開樂天啦啦隊 曝未來規劃

洪葳（Dora）2023年因參加實境秀《炸裂吧！女孩》打開知名度，不過今年5月捲入已婚富商外遇風波後，從啦啦隊應援班表中消失。Dora近日證實，與樂天桃猿經多次討論後達成不續約共識，會重新審視人生方向。

Dora 證實退出樂天女孩 。（圖／翻攝自@ dodo.ra_h ）

根據《CTWANT》報導，Dora專訪時坦言，負面事件發生時她陷入嚴重低潮，食慾不佳導致原本就纖瘦的身材更是暴瘦到3字頭，狀態差到讓家人心疼不已。這段期間父母也叫她回高雄充電。Dora透露，媽媽每天都到房間陪她聊天，一直陪到她睡著才離開。平時較少表達情感的爸爸也罕見流露柔情，對她說：「妳如果覺得很辛苦，就回來，爸爸都在這邊。」在親情的支持下，她的身心逐漸恢復健康。

雖然家人仍全力支持她往任何方向發展，但Dora意識到自己過去四年在啦啦隊從未停下腳步，決定今年放慢步調陪伴家人。她表示：「北漂生活容易忽略家人，真的要生病或遇到低潮時，才會發現不離不棄的還是家人。」她也計畫趁這段時間重新整頓自己。

Dora計畫明年挑戰CASI滑雪教練證照。（圖／翻攝自@ dodo.ra_h ）

談到未來規劃，Dora分享自己一直持續精進英文，也很喜歡具有挑戰性與速度感的運動，而滑雪正好讓她深深著迷。她曾因一次往後摔倒，在雪地暈了十幾分鐘而留下陰影，但隨著經驗累積，她逐漸掌握如何安全摔倒，如今滑得越來越穩。她透露，從去年開始認真投入滑雪，今年累積的雪齡與練習天數讓她大幅提升自信，因此計畫明年挑戰CASI滑雪教練證照。

自認是工作狂的Dora，幾乎把所有時間都投入工作，花錢的機會很少，因此存下了一小桶金。她透露，一直以來都有儲蓄、理財的觀念，現在也還有業配、一日店長、商案、小班制教舞等工作，收入來源多元，不怕暫緩腳步影響生活經濟。

對於未來發展，Dora表示雖然不排斥再跳啦啦隊，但明年她計畫投入TikTok直播，也想經營短影音，分享睡衣、美妝等生活內容。至於是否會往藝人方向發展，她保持開放態度：「我本來就不排斥，如果有通告還是會接。」

