爆偷吃王子！粿粿求「夫妻愛情永固」抽下籤慘成現況 神準廟宇網神到了

男星范姜彥豐公開指控，妻子粿粿（江瑋琳）與好友王子不倫，女方雖發文否認，不過王子道歉承認「超過了朋友間應有的界線」，如今粿粿昔日求到愛情下籤的片段被挖出，讓大票網友直呼，「神明的話都沒在聽」。

前中信兄弟啦啦隊成員粿粿不倫王子邱勝翊，與范姜彥豐3年婚姻玩完，2人昔日在《我們練愛吧3》實境秀節目片段也被挖出。只見當時2人牽手到一間日式神社參拜，向觀世音菩薩虔誠祈求家庭幸福，粿粿當時開心喊「這也太適合我們了吧！」顯然當時還未情變。

但粿粿接著又向一尊「不肯去觀音菩薩」祈求愛情永固，甜喊「希望保守（佑）我們愛情甜蜜蜜！」但2人的籤卻大不同，范姜彥豐抽到中籤，但粿粿則抽到第74籤下籤，讓她當場嚇掉驚呼「下籤」，並唸著籤詩「似鴿飛來自入籠，欲得翻身卻不得，南北東西都難出，此掛誠恨很無窮」，坦言「聽起來很沒有希望怎麼辦！」並將籤詩綁在許願樹上。

祈求愛情永固 粿粿抽到下籤

該影片一曝光，隨即掀起大票網友關注，紛紛直喊太靈驗，「回過頭來看還真是有夠可怕的準」「籤詩都警告了」「就說要聽神明的話了」「結局就是徹底失去了最信賴且最愛妳的人」，但也有網友調侃「我覺得她可能一點都不後悔！」也有人現身說法「我也抽過差不多的，也是女方出軌」，由於相當靈驗不少網友都紛紛敲碗「太神哪一家」，就有柯南網友透露地點是「西湖渡假村靈山洞」。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

