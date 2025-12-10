爆偷吃「女籃界峮峮」男友！梅聖旻辣女兒疑當小三 前主播媽吳中純痛批抹黑

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

知名主播夫妻梅聖旻、吳中純獨生女，現民眾黨社會發展部專員梅嬿翎遭爆當小三，介入「女籃界峮峮」陳芷英和球星男友林劭安關係，而稍早吳中純接受《自由娛樂》獨家訪問時，痛批這是不實的指控、抹黑。

吳中純痛批女兒梅嬿翎遭爆當小三一事是不實指控。（圖／吳中純臉書、國立體大籃球隊臉書）

吳中純表示，早上看到新聞就親自質問女兒爆料屬實與否，而她轉述女兒回應：「和林劭安就是普通朋友，與女同事出差都是睡2人房，怎麼可能和林劭安同房。」吳中純也指出，她從沒見過林劭安，女兒也未曾向父母提過對方，相信二人就是普通朋友，還強調：「我和梅聖旻已經替梅嬿翎申請學校，明年就要讓女兒出國念書。」吳中純質疑爆料人動機，直言這是對女兒的中傷，「你們怎麼可以對年僅24歲的女孩子做出這種傷害。」

據《鏡週刊》報導，梅女跟林男自6月開始曖昧，在梅女因大罷免活動出差住飯店時，林男也前往與之同度夜晚，據傳連梅女黨內同時都知情，而爆料者為替指控背書，還提供了梅女和林男的對話截圖，內容相當辣眼。

