爆內幕！吳嘉隆揭川普兩大案幕後大老：台積電美國擴廠、格陵蘭都為他？

記者李鴻典／台北報導

總體經濟學家吳嘉隆今（21）天撰文指出，美國總統川普與台灣達成協議，又要拿下格陵蘭島，幕後可能有同一個大佬。

川普上傳了多張AI生成圖，其中一張是他帶領副總統范斯與國務卿盧比歐，作勢在格陵蘭領土上插下美國國旗，一旁告示牌上寫著：「格陵蘭自2026年起成為美國領土」。（圖/翻攝Truth Social）

吳嘉隆寫道，川普最近同時在兩個地方達陣，一個是與台灣達成協議，讓關稅談判有重大成果，另一個是對歐洲八國課關稅，施加壓力，要買下格陵蘭島的所有權。這兩件事情看起來不相關，但是同時在推動，而且更微妙的是，幕後可能有同一個大佬樂觀其成，甚至於在暗中推動也說不定。

吳嘉隆說，首先來講台灣這邊。在半導體產業方面，美國期待的，有兩件事情，第一個是台積電的產能翻倍，從已經承諾的6個廠再擴大為11個或12個廠。第二個是，台灣能把完整的產業鏈在美國打造起來，稱之為「美國版的竹科」，以便把台灣的聚落效應與競爭優勢在美國也建立起來。我們稱之為「台灣模式」。

當台灣同意這兩件事的時候，協議基本就達成了，美國當然會在其他地方滿足台灣的期待，結果就是雙方都有收穫滿滿的感覺。

吳嘉隆提到，當台積電原來承諾設三個廠的時候，對供應鏈來講這樣子缺乏規模經濟，所以不會有誘因想要來美國設廠。於是去年三月，台積電擴大投資為六個廠，這一來供應鏈可以打平，可以開始考慮來美國投資了。但是現在台積電再擴大為12個廠，那供應鏈就有利可圖了！這時候，不會只來一家、兩家供應鏈，而是會成群結隊而來，這也是為什麼台積電在亞利桑那州買下一大片土地，準備給供應鏈以及員工宿舍，顯然要打造一個「小台北」了。

對美國來講，問題有兩個層次，第二個是美國本土有沒有晶片製造生態系，第二個是這個生態系是美國企業來主導，還是台積電來主導。吳嘉隆說，現在看來，可能雙管齊下，美國企業這邊可能會出現晶片製造的生產線，那就是英特爾之外的，也就是馬斯克！

吳嘉隆指出，馬斯克曾經想要投資晶片製造，黃仁勳說不可能能辦到，那個時候美國與台灣還沒有談成協議，所以看不到半導體產業的供應鏈也來美國投資。現在不一樣了，一旦台灣供應鏈也來美國投資，那麼馬斯克的晶片製造廠也可以對台灣供應鏈下單，他缺乏供應鏈的問題解決了，他當然對美國與台灣的關稅協議是樂觀其成，甚至心中暗喜。

所以，有人說了，台積電的真正風險是美國出現了由美國企業主導的晶片製造生態系，來與台積電競爭。

吳嘉隆進一步說，表面上這樣說似乎成立，但其實並不盡然，因為，在我看，台積電的競爭優勢確實很強大，去年第四季公布的財報裡，毛利率居然高達62%，作為製造業，這簡直是奇蹟！所以，短期內，台積電並不需要擔心市場對手追上來。實際上，台積電的對手們正在感受到台積電在美國擴張產能的壓力，日子並不好過。

所以，認真說來，台積電的真正風險還不是市場出現競爭對手，而是將來要面對「反壟斷調查」。原先川普希望台積電去救英特爾，現在因為台積電退休的副總裁羅唯仁投靠英特爾，變成了叛將，台積電就沒有理由再去救英特爾了。將來如果馬斯克的晶片製造廠真的成立，那麼對台積電來講，有一個真正的市場對手，反壟斷調查就非常好應付。所以，台積電並不需要擔心，但是台灣模式在美國打造美國版的竹科，把完整供應鏈帶到美國，估計馬斯克一定非常開心，說不定將來真的會出現「馬積電」！

再來說到格陵蘭島。吳嘉隆分析，表面上，格陵蘭島附近有三大利益，第一個是國際商業航行的重要通道，由亞洲到歐洲與美洲的貨物，走北冰洋將大大節省航程。第二個是戰略考慮，就是由俄國與中國發射出來的長程洲際彈道飛彈，會被格陵蘭島的美軍基地偵測與攔截，會爭取到10到15分鐘的緩衝時間，在國家安全上對美國有重大戰略利益。第三個是礦產資源，格陵蘭島可能有大量的稀土礦場，可能還有豐富的石油礦場，值得開採。

這三大理由都成立，但是，丹麥這邊已經準備保留名義上的主權而已，讓美國可以在格陵蘭打建立任何軍事設施，以及進行礦產資源的開採。所以，如果只是基於上面三個理由，美國硬是要拿下格陵蘭島的所有權，不管是用買的還是用軍事行動，似乎有點牽強。

後來發現，背後有一個人，就是馬斯克。吳嘉隆表示，馬斯克正在打造AI的基礎設施，包括大量的數據中心與算力中心，這其中有一個大問題，除了會大量使用電力之外，還產生散熱的需要，馬斯克所面對的冷卻的成本占整個AI投資超過三成，非常傷腦筋。如果把AI的數據中心與算例中心設在格陵蘭島，那是天然的冷卻場地，只要把門一打開，零下20度或30度的冷風就吹進來，簡直就是降低冷卻成本的妙方。所以，馬斯克當然對於川普要拿下格陵蘭島的所有權，是樂觀其成了。

就是因為美國不只是要設軍事基地，或者開採礦物，而是要設AI的基礎設施，所以才必須拿下所有權，而不只是由丹麥授權美國有使用權。

如果以上所說的脈絡成立的話，與台灣達成協議，以及要拿下格陵蘭島，不惜對歐洲八個國家課關稅，背後有同一個大佬在，那就是馬斯克！他對這兩件事情的發展都是樂觀其成，我們乾脆反過來講，川普政府等於在為馬斯克打工，替馬斯克所要做的投資來開路！

吳嘉隆說，這下子突然明白，為什麼馬斯克的政府效率部做了120天就要離開，因為接下來，川普政府會做一些對馬斯克有利的事情，馬斯克不好意思留在政府裡面，而是離開政府部門才好做這些事情。是不是這樣呢，我們也不清楚，但是現在很明顯的是，川普政府在努力的事情，對馬斯克所要展開的事業是大有幫助的，所以乾脆稱馬斯克是「幕後大佬」！

