爆全球首例H5N5人類死亡病例 疾管署籲「5要6不」

美國華盛頓州出現全球首例人類感染H5N5禽流感死亡病例，疾管署今天(23日)表示，根據世界衛生組織(WHO)最新評估，近年全球通報的新型A型流感人類個案多與直接接觸禽鳥、家畜或受污染環境有關，尚無證據顯示其已具備持續人傳人的能力，一般大眾的風險仍屬低度。疾管署呼籲民眾落實「5要6不」防疫原則，包括與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、不生食禽鳥蛋類或其製品、不接觸或餵食禽畜等。

疾管署表示，美國華盛頓州衛生部門近日公布全球首例人類感染H5N5禽流感病毒病例，該病毒過去僅曾在動物中出現，從未在人類身上偵測。個案為居住於華盛頓州格雷斯港郡的高齡民眾，患有慢性疾病，於今年11月初住院治療，並於今年11月21日不幸過世。該州政府在其後院飼養的家禽環境中檢出禽流感病毒，最可能的感染來源為家禽本身、其飼養環境或可能受野鳥污染的場所。曾接觸該後院禽鳥及環境者目前均列入健康監測，截至目前，無其他密切接觸者檢測陽性，亦無人傳人跡象。美國疾病管制與預防中心(CDC)與華盛頓州衛生機構皆評估此案不會提升對一般民眾的整體健康風險，對公眾的風險仍屬低度。

疾管署指出，我國自2014年將新型A型流感列為第五類法定傳染病後，國內曾於2017年(H7N9)、2021年(H1N2v)、2022年(H1N2v)及2023年(H1N2v)各通報1例，共計4例零星個案，監測的341名接觸者均未檢出感染。國內農政與衛生單位也持續執行禽流感監測，截至目前，今年國內尚無新型A型流感人類個案。

疾管署表示，根據WHO最新評估，近年全球通報的新型A型流感人類個案多與直接接觸禽鳥、家畜或受污染環境有關，尚無證據顯示其已具備持續人傳人的能力。WHO評估整體對一般大眾的風險仍屬低度，但曾接觸禽畜者的感染風險則相對提高。

疾管署提醒，為降低感染風險，建議民眾於日常生活中落實「5要6不」防疫原則，「5要」包括肉類及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要保持均衡飲食與適度運動，以及出現症狀要戴口罩、盡速就醫，並主動告知旅遊史與暴露史。

疾管署指出，「6不」包括不生食禽鳥蛋類或其製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放或隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。