爆公股行庫帶頭違法 黃國昌揭台銀人壽「發現罹癌就拒續保」：被糾正還無視

民眾黨立委黃國昌今（7）日在立法院質詢金管會主委彭金隆時，透露他接獲吹哨者檢舉，台銀人壽侵害保戶權益，在發現團體保險保戶疑罹癌就醫後不予續保，即使經評議中心認定「無權拒絕續保」，竟繼續無視、明知故犯。

黃國昌先質問彭金隆，台銀人壽有拒絕續保的權利嗎？彭金隆表示，要看契約有無規定保證續保，若團體保險本身對於被保險人有篩選的權利，確實可以不續保。

黃國昌對此則拿出金融消費評議中心評議書，內文指出，「台銀人壽並無對個別被保險人表示不同意續保之權利」，因此台銀無權拒絕續保，更指出被害的台銀保戶，甚至很多是台銀人壽員工。

黃國昌表示，個人保戶在面對保險公司時，是很無助的，這就是為什麼要設置評議中心，但評議中心已告訴台銀人壽無權拒絕後，台銀仍明知故犯，仍在「新安心保工商團體一年期綜合保險計畫」2023版2月的宣傳中，記載「惟有理賠紀錄者，台銀人壽保留續保與否之權利」。金管會保險局長王麗惠對此表示，此案為數年前案件，會後將再進行了解並做報告。

黃國昌強調，他在2026年的今天再次對此質詢，理由是至今還有更多的台銀人壽保戶權益受害，要求金管會指出當初接獲檢舉後，除了要求台銀人壽對檢舉人復效外，還採取了哪些監理行為？懲處何人？另外也要求台銀人壽就此事完整說明，還有多少相同情形的受害保戶？彭金隆對此承諾，一周後書面回覆，黃國昌則表示，接到書面回覆後還會再繼續追下去。

