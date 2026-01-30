爆冷！綠營基隆議員初選 「美女議員」許睿慈未登記引揣測

民進黨基隆市議員許睿慈未登記初選，黨部表示正在了解中。翻攝IG



民進黨基隆市黨部市議員登記初選今天（1/30）下午5時截止，原本預計提名15席，僅12人完成登記，令人意外的是，中正區現任議員許睿慈沒有登記，黨部指出，正在聯繫了解中。

完成登記的12人分別是仁愛區鄭文婷（現任），信義區陳軍佐（現任）、陳宜（現任），中正區無人登記，中山區施偉政（現任）、吳巧瀅（新人），安樂區張之豪（現任）、吳驊珈（現任）、劉韋巡（新人）、黃永翔（新人）、徐寅禹（新人），暖暖區朱書昕（新人），七堵區曾怡芳（現任），山地原住民無人登記。

廣告 廣告

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏指出，今年預計提名15席，每區都會有性別保障名額，照原本程序，黨部會在登記截止後視狀況評估是否進行初選或提名徵召。有關中正區現任議員許睿慈未登記一事，目前正在聯繫了解狀況，會再對外界說明。

更多太報報導

天王也吃不到！紅到推出周杰倫套餐 淡水「文化阿給」暫時歇業

人在看守所仍勝出！綠營彰化第7選區議員初選 江熊一楓創首例

比霸王級寒流更猛！美國模式預測2/9「台灣平地可能達0℃」 粉專：相當誇張