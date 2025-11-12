爆出三角戀！王子與粿粿美國行返台後變心 「她」遭王子斷崖式分手
（娛樂中心／綜合報導）王子（邱勝翊）與粿粿婚內曖昧事件延燒之際，外界也開始追查這段關係背後的時間線。據知情人士透露，兩人情愫萌芽時，王子其實仍與女星席惟倫交往中，這段三角關係的糾結，也讓外界譁然。
據指出，今年2月就有遊客目擊，王子與席惟倫一同前往日本新潟縣苗場王子大飯店滑雪，同行的還有毛弟與另一名女性友人。根據現場人士轉述，當時王子與席惟倫互動親暱、舉止自然，就如同情侶出遊。4人看起來像是兩對情侶同行。然而，到了3月底，王子與粿粿一同赴美後，關係急遽變化。據了解，這趟美國行後，王子與席惟倫的戀情畫下句點，雙方於4月正式分手。
圖／這趟美國行後，王子與席惟倫的戀情畫下句點，雙方於4月正式分手。（翻攝 王子、席惟倫IG）
巧合的是，兩人返台後不久，王子便以品牌大使身分出席內衣品牌「華歌爾」的活動，而主持人正是粿粿。據悉，粿粿能主持該場活動，也與王子的推薦有關。活動現場兩人互動自然、默契十足，公私之間關係緊密。
更微妙的是，知情人士指出，王子之所以能接下「華歌爾」活動，正是因為前女友席惟倫的引薦。席惟倫不僅是該品牌的大使，也曾協助王子爭取品牌合作機會。未料事件爆發後，王子卻與粿粿成為合作搭檔，讓席惟倫意外成為風波中最沉默的「隱形受害者」。
品牌方面在風波爆出後火速切割，聲明王子僅為「單次行銷活動合作」，合約期滿後並無續約計畫。席惟倫則未多作回應，僅在范姜彥豐指控妻子出軌的貼文下悄然按讚，似乎以此方式表達心境。
