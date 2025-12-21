爆出不倫斷開江宏傑4年！福原愛證實再婚懷孕了 另一半是「他」

娛樂中心／林昀萱報導

日本前桌球選手福原愛，在2021年婚內爆出不倫「橫濱男」，結束與台灣桌球好手江宏傑5年婚姻，直到2024年3月才結束跨國婚姻官司。近日福原愛挺孕肚接受日媒訪問，證實和橫濱男修成正果在今年夏天登記，並將迎來第三胎。

37歲的福原愛爆出婚內出軌重創形象，她在結束和江宏傑的跨國婚姻後返回日本開始經營自媒體，並將事業重心轉往中國，積極拍攝短片並在社群與粉絲互動。根據日本週刊《女性SEVEN》報導，福原愛近日挺著孕肚接受專訪，證實和「A先生」也就是一路陪伴她的橫濱男在今年夏天結婚。她透露當初交往時根本沒想過再婚，認了「現在的情況讓我很驚訝…不過，我真的很高興能為我們的家庭增添新的生命。」

福原愛和橫濱男在今年夏天結婚。（圖／翻攝自微博）

福原愛在2020年決定離婚，並在2021年初獨自返回日本，卻因為被拍到橫濱男約會，讓出軌的傳聞越演越烈，甚至爆出橫濱男也是人夫，重創形象。福原愛受訪也為當年一連串風波影響許多人道歉，點名商業夥伴、橫濱男的家人以及自己的家人。福原愛強調，她是在和江宏傑離婚手續辦完後才正式和橫濱男交往，當時只想著當彼此信任的伴侶，並未考慮結婚一事。之後是橫濱男的家人建議他們結婚組成家庭，兩人才在今年夏天登記，緊接著就發現自己懷孕了。

