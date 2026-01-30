爆前夫尺寸太大「像兩罐可樂」！ 女網紅做到哭出來：根本不可能

美國知名模特兒海莉（Haley Kalil，網名Haley Baylee）轉型網紅，日前在直播中大尺度自曝與前夫、NFL前球星麥特卡利爾（Matt Kalil）的私密性生活。她爆料前夫的下體尺寸驚人，簡直像「兩罐可樂疊在一起」，並直指這是導致兩人離婚的關鍵，此番言論引發麥特不滿，憤而告上法院控訴前妻侵犯隱私並牟利，雙方陷入法律攻防。

直播爆料：尺寸堪比「兩罐可樂」 做到哭出來

海莉和麥特結婚於2015年，這段婚姻在2022年畫下句點。去年11月，海莉直播中首度揭露分手內幕，語出驚人地爆料前夫生理構造極為罕見，「大約僅占人口的0.01%」，甚至用「兩個可樂罐疊在一起，甚至可能有第三個」來形容對方的尺寸。海莉坦言，這對她的生理造成極大負擔，即便兩人尋求過醫師與心理諮商的協助，甚至考慮過各類治療，依然無法克服「不相容」的問題，「我們試過了一切，但根本不可能，除非你準備好要哭著做。」

海莉因為在直播中談及性生活，遭到前夫提告。（圖片來源：IG haleyybaylee）

NFL球星反擊：侵害隱私 博流量不擇手段

針對前妻的公開言論，現年36歲的麥特於今年1月正式提起訴訟。麥特在訴狀中指控，海莉為了追求名聲與財富，不惜公開具侵犯性的私密細節，不僅讓他淪為大眾笑柄，更嚴重影響他退役後的低調生活。

麥特表示，因為海莉所發表的這些言論，導致他在2024年新婚的妻子凱拉妮（Keilani Asmus）收到許多可怕的訊息，造成家族名譽受損與精神痛苦。他認為海莉藉由這些煽情言論獲取流量，屬於「不當得利」，因此向法院求償至少7.5萬美元（約新台幣235萬元）。

女方主張言論自由 駁斥貶低前夫之意

對於前夫的指控，海莉及其律師團隊日前向法院申請駁回訴訟。海莉主張，她的言論是基於事實的「自傳式敘述」，分享自己曾經歷的性創傷與婚姻真相。她強調自己在直播中多次讚美麥特「世上最棒的男人」，稱這是一段充滿愛的婚姻，並無任何貶低之意。

海莉的律師團隊更引用明尼蘇達州法律，強調保護言論自由的重要性，認為女性不應因公開談論自己的過往關係而負擔民事責任。律師表示：「如果允許針對分享真實經歷的女性提起訴訟，將直接破壞核心價值。」此外，他們還將爭取依據該州法律，要求原告支付相關的律師費用。

麥特的律師則反譏海莉「抓錯重點」，強調配偶無權為了獲利而暴露私密婚姻細節，並預期法院將拒絕駁回此案。目前法官尚未作出最終裁定，這場關於「言論自由」與「隱私權」的爭端已成為全美熱議的話題。

