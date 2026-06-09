爆前5分鐘119獲報有瓦斯味 新竹氣爆2死！便當店老闆現身：警報器沒響

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新竹市高翠路一家便當店9日凌晨發生氣爆，波及隔壁以及對面住戶，現場宛如遭炸彈轟炸過。廖瑞祥攝



新竹市東區高翠路一家便當店9日凌晨發生嚴重氣爆，釀成2死2傷；市長高虹安、新竹市消防局長李世恭在記者會中說明，初判店內的桶裝瓦斯氣體外洩，遇上電氣火花，瞬間引爆，共波及57戶，高虹安也證實119在凌晨3時52分接獲氣爆報案的前五分鐘，有電話通報現場有瓦斯味，在消防人車趕往現場途中，就接獲爆炸通報。

氣爆的便當店謝姓負責人午後至派出所製作筆錄，表示周六（6日）換瓦斯桶，這幾天都沒有異樣，店裡也有安裝瓦斯防漏警報器，卻沒有發報。針對謝姓老闆的說法，消防局指出，現場炸到十分殘破，這部分後續調查才能確認。

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謝姓負責人告訴媒體記者，一早看到朋友傳給臉書連結給他，才知道便當店發生氣爆。高虹安下午召開記者會，證實消防局在事發前5分鐘曾接獲民眾通報有濃厚瓦斯味，可惜同仁在趕赴途中便發生劇烈爆炸。

高虹安指出，事故主因為瓦斯外洩後，碰上電氣火花進而引爆。局長李世恭指出，這起事故共造成2死2傷，傷者已經出院，受災戶57戶受影響，機車93輛，汽車40輛受波及。

新竹市高翠路氣爆造成一對夫婦罹難。廖瑞祥攝

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