爆助理頂包！金晨肇逃處罰結果出爐「不構成犯罪」

金晨車禍處罰結果出爐。（圖／翻攝自金晨微博）





中國大陸女星金晨先前爆出在去年3月肇事逃逸，還要求助理頂包，掀起網友熱議，事後她發聲還原事情來龍去脈，如今判決已經出爐，她被認定是肇事逃逸，罰款1500元人民幣（約新台幣6828元），消息曝光後，再度衝上熱搜。

金晨去年3月16日下午駕駛小型車，行駛在浙江省紹興市柯橋區時發生車禍，更傳出肇事逃逸、要助理頂罪的傳聞。對此，金晨坦言當時是自己開車，為了避衝出的小狗才會撞上路邊的警示牌及房屋圍牆。

金晨進一步表示，車禍後因為自己傷勢嚴重，經紀人先帶她就醫，助理留下來處理，「助理向交警說明自己是駕駛人，並配合完成了事故認定。」如今處罰出爐，金晨被認定造成致人輕微傷或者財產損失的交通事故逃逸，尚不構成犯罪行為，處以1500元人民幣的行政處罰。



【更多東森娛樂報導】

●曝和狗仔談崩！金晨肇逃逼助理頂罪全被爆 親中藝人發聲了

●金晨對車禍首發聲！「曬滿臉血照」 認：深感愧疚

●金晨車禍曬傷照 「鼻子進化史被挖」 網猜進廠維修

