爆北京對「鄭習會」開出3前提 她轟：鄭麗文趕著去北京領旨！眼裡根本沒有台灣

詹凌瑀直言，「鄭習會」根本是鄭麗文去北京領旨，「別再騙了，你們眼裡根本沒有台灣，只有北京的臉色」 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 媒體報導，國共兩黨已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，且北京提出高度敏感「3張門票」作為前提。國民黨發表聲明，不齒惡意捏造的所謂「門票說」，但並未否認該說法。對此，媒體人詹凌瑀今（8）日直言，「鄭習會」根本是國民黨主席鄭麗文去北京領旨。

據《自由時報》報導，國民黨2位副主席於10月底、11月初接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，鄭麗文與中國國家主席習近平的「鄭習會」鎖定明年農曆過年前後登場；但為求互信，北京提出包括擋下軍事採購預算、阻止國安法制立法進程，以及國民黨對於有害兩岸統一目標的體制應提出改革與行動「3張門票」作為前提。

國民黨則是回應，報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治，此種作法實已屢見不鮮。2位副主席出訪中國大陸時間，遠早於總統賴清德對華盛頓郵報的投書，以及向美國社會披露將增加400億美元軍購。鄭麗文已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，國民黨都願承擔責任，但不齒惡意捏造的所謂「門票說」。

對此，詹凌瑀發文質疑，鄭麗文才接國民黨主席多久？屁股都還沒坐熱，就傳出農曆年前後要上演「鄭習會」，「這哪裡是正常交流，根本就是趕著去晉見天朝皇帝吧！」，國民黨嘴上說媒體造謠、說沒有拿擋國防預算當門票，但身體倒是很誠實，急得跟什麼一樣。

「國民黨現在到底憑什麼？已經在野10年了！」，詹凌瑀直言，這10年來，「台灣人民一次又一次用選票告訴你們：我們拒絕親中路線、拒絕被統一！」，結果國民黨不但不知檢討，反而變本加厲，路線越來越紅、膝蓋越來越軟。

詹凌瑀痛批，一個被台灣主流民意唾棄、10年無法重返執政的政黨，到底有什麼資格代表台灣人民去跟習近平談？「憑什麼拿台灣的國家安全去換你們個人的政治紅利？別再騙了，你們眼裡根本沒有台灣，只有北京的臉色」。

