爆台日黑幫助中共滲透！紅錢利誘「旭琉會」入洪門 鼓吹沖繩獨立分化日本

旭琉會山主與竹聯幫大老張安樂會面。圖／翻攝自東普傳媒 統促黨YT

中國、日本關係升溫，中國官媒近日多番提及「琉球地位未定論」，等於挑戰日本對沖繩的主權。根據《鏡週刊》報導，一名日籍人士A先生透露，日本政府早已對中國的滲透有所警覺，然而這個滲透卻和台灣黑幫有關。

中日關係升溫 中國武裝活動增加

新任日本新首相高市早苗的「台灣有事說」引發中國不滿，中國頻頻對外放話，要求高市早苗撤回這番言論，但日本政府態度強硬，認為高市早苗的言論並無不妥。不過，中國近期頻繁派海警船、偵察機在釣魚台周邊執行巡航任務，還出動無人機靠近沖繩、那國島。

對此，日本防衛大臣小泉進次郎前往那國島視察，並宣布將在沖繩部屬飛彈反制。據《鏡週刊》報導指出，一名日籍人士A透露，日本早就對中國的滲透有所警覺，中國近年來不斷透過社群網路渲染，有關「沖繩諸島主權問題」以及「琉球王國歷史」的言論，甚至還會搭配簡體中文字幕說明。在高市早苗的言論爆發後，中國官媒還開始刊登相關報導，因此日本政府認為，幕後黑手就是中國。

中國滲透日本 竟跟台灣有關

根據A先生的說法，去年沖繩有大量年輕人吸食喪屍菸彈，日本警方追查發現，今年很多日本黑幫成員入境台灣，跟台灣黑幫碰頭，因此很多相關毒品是從台灣走私。另外，台灣警方今年7月時，破獲日本第三大幫派「稻川會」跟台灣竹聯幫合作跨國運毒的案件。

A先生表示，今年中國政府被揭露利用台灣黑幫情蒐，製作武裝勢力分布報告，日本更加確信，中國利用台灣黑幫拉攏日本幫派，對日本進行認知作戰，目的是如果兩岸爆發戰爭，就能以輿論牽制日本出兵助台，首當其衝的目標就是距離台灣很近，有美軍駐紮的沖繩。

沖繩最大黑幫「旭琉會」 疑與台灣竹聯幫有接觸

另一名日籍人士B表示，目前被日本情治單位盯上的是沖繩最大黑幫「旭琉會」，原因是旭琉會跟台灣竹聯幫有所接觸。2023年2月全球最大華人社團「洪門」在日組織「華松山」舉辦領袖繼承典禮，新任的山主就是旭琉會旗下「南州一家」的二代目總長，與會的除了竹聯幫，還有來自中國、韓國的洪門成員。同年5月，山主帶著旭琉會成員來台參加洪門聚會，與竹聯幫大老、統促黨總裁張安樂會面，引發日本高度關注。對此，台、日國安單位已經密切注意竹聯幫、旭琉會動向。

中國認知作戰 鼓吹沖繩獨立分化日本

日方認為，中國先透過台灣黑幫運毒，用利益攏絡旭琉會成員，並提供資金讓旭琉會在沖繩進行「掠奪型投資」。日媒調查發現，沖繩當地有中資入侵，領域包含觀光、教育、地產等。日方認為，中國會對沖繩居民進行假訊息滲透，目的是放大反美情緒，破壞日美在沖繩的部屬，主要目的則是讓台海爆發戰爭時，讓台灣孤立無援。

此外，由於沖繩有大量美軍基地，有居民會針對美軍紀律、環境問題抗議，但疫情解封後，有心人事將這個狀況製作成影片，並偷渡成「鼓吹沖繩獨立」概念的影片。對此，日本數據公司進行分析，發現製作假訊息影片的帳號大部分都來自中國。

A先生表示，日本國內有學者針對中國對沖繩的認知作戰進行警告，日本國安單位也會蒐集相關情報，基於中國意圖使日本分裂，「日本政府當然不爽，高市早苗的反擊剛好而已」。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



