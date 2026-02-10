爆台灣進口汽車確定零關稅！她揭談判遲不公布原因 傳經濟部急召車廠開會

歷經大半年來回談判，台美關稅協議於上月出爐，台灣對等關稅調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN），經濟部貿易署9日表示，雙方正待簽署台美對等貿易協定（ART）。但國民黨立委王鴻薇9日深夜在臉書爆料，台灣已同意美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至「零關稅」，有媒體報導，經濟部對此傳出將於下午邀集車輛工業同業公會開會，引發各界關注。

台美關稅談判方面，台灣除稅率調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇稅率外，也取得半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇；而台灣企業將自主投資2500億美元，另還須加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。至於美製車進口是否零關稅等市場開放，經濟部貿易署表示，ART簽署正在最後程序中，持續與美方討論，最終結果將由談判團隊公布。

美國汽車進車零關稅？ 農漁產品傳也大幅開放 ​

王鴻薇直指，台美關稅協議內容要黑箱到最後一刻，而行政院副院長鄭麗君赴美將簽下城下之盟之際，但市場開放降稅仍然不敢向國人報告的原因，據她了解，我方已同意美製小客車及汽車零組件降至「零關稅」，並保留中小貨車部份降稅；此外在協定生效後半年，接受符合美國聯邦汽車安全標準及美國排放標準。保健食品關稅上，則傳出台灣同意自協定生效日起從現在的30%調降到10%，王鴻薇表示，這方面應符合消費者的期待，希望屆時業者能反映降價給消費者。

​王鴻薇還提到，另外賴政府一直不敢讓農漁民知道的農漁產品傳出將有大幅市場開放和降稅，國民黨團將在記者會中要求政府給人民一個答案。之前台美關稅協議出爐後，業界擔憂，倘若汽車市場全面開放，國產車在價格上將失去優勢，若衝擊擴大，供應鏈恐怕將迎來斷鏈。對此，有媒體報導，經濟部傳將邀請國產車業者、公會開會，外界關注是否攸關對汽車關稅進行準備。

