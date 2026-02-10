爆台美協議「汽車零關稅」！王鴻薇：農漁產品也將大幅開放

政治中心／劉宇鈞報導

有關台美關稅協議內容，國民黨立委王鴻薇9日稱，根據她得到的消息，我方已經同意美製小客車及汽車零組件降至「零關稅」，保健食品關稅則從30％調降至10％，農漁產品也將有大幅市場開放和降稅。

王鴻薇發文表示，台美關稅協議內容為何要黑箱到最後一刻？行政院副院長鄭麗君赴美已經準備簽下城下之盟，但相關市場開放降稅仍然不敢向國人報告。

王鴻薇指出，根據她所得到的訊息，我方已經同意美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至「零關稅」，保留中小貨車部份降稅。另外，在協定生效後六個月接受符合美國聯邦汽車安全標準及美國排放標準。

廣告 廣告

王鴻薇提到，國人一直關切的保健食品關稅，據聞我方同意自協定生效日起從現在的30%調降到10%，這部份應該是符合消費者的期待，希望屆時業者能反映降價給消費者。王鴻薇也說，農漁產品將有大幅市場開放和降稅。

更多三立新聞網報導

王鴻薇製圖諷賴清德不如高市早苗 學者：不倫不類的類比，傻爆了⋯

揭高市早苗大勝背後「藏1政治信號」王鴻薇喊話：國民黨不應忽視

國民黨新竹縣初選採73制 徐欣瑩：恐因黑金一屍五命

游顥1句話惹怒綠！藍綠女立委爆推擠 王義川痛罵陳玉珍：中國人走開

