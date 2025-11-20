爆司法院施政計劃每年都一樣 黃國昌砲轟：難怪開會只花8分鐘都用抄的

民眾黨立委黃國昌今天（20日）在立院司法法制委員會質詢時指出，司法院施政計劃綱每年幾乎都一樣，根本都用抄的。（圖／李智為攝）

立法院司法法制委員會今天（20日）審查《法院組織法》第106條條文修正草案。民眾黨立委黃國昌質詢時指出，根據司法院公開的院會會議紀錄發現，司法院會原則上應每月召開1次，但過去3年每年僅召開4次，且針對施政計劃綱要討論的會議，司法院竟只花8分鐘就討論完，難怪每年的施政綱要，幾乎一模一樣，「都用抄的」。

黃國昌今天上午在質詢時提到，他上次就問過司法院115年施政計劃綱要，以及114年施政計劃綱要，要求司法院要回去比對，當時司法院回覆「遵照辦理」，但拖了很久都沒有提供比對結果。

廣告 廣告

司法院副秘書長王梅英答詢時說，委員10月22日質詢時問到司法院施政計劃2年高度重複，後續就有用教育部相似文章比對系統來檢驗文本，但因為該系統是檢驗論文有沒有抄襲。話才說到一半，就被黃國昌打斷，「我只是問你比對結果有沒有要提供？」

王梅英回應，比對結果已經在10月底提供給委員。黃國昌高分貝砲轟，講一堆規劃就是沒有要比對，你不比對沒關係，這麼容易的東西，不用什麼複雜的電腦軟體，只要2份擺在左右，用螢光筆、用紅筆標記，馬上就能看出內容根本一模一樣。

黃國昌說，他之前也要求過司法院公開院會紀錄，後來的確有公開，司法才透明，但公開後外界才發現，司法院會原則上應每月召開1次，但過去3年每年僅召開4次。至於會議怎麼開的，他發現，2024年施政計畫綱要的院會討論時間竟然只有短短8分鐘。

黃國昌接著表示，自己回推比對2023年、2024年，甚至2025年的施政計劃綱要，也發現內容完全一樣，司法院開會只花8分鐘就討論完，難怪每年的施政綱要，幾乎一模一樣，「都用抄的」。



回到原文

更多鏡報報導

曝藍白縣市長整合還沒談 黃國昌：若能建立聯合政府都樂觀其成

評「鄭黃會」兩人各取所需 學者：黃國昌藉藍營大咖膨脹談判權力

蘇巧慧否認支持參選新北市長到底 黃國昌遭打臉反嗆：蘇貞昌連神明都敢騙